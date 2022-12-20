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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:46
2022-12-20T08:46
2022-12-20T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.14 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 08.10 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой семь снарядов