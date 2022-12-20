https://ria.ru/20221220/obstrel-1839897354.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:46

2022-12-20T08:46

2022-12-20T08:46

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.14 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 08.10 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины