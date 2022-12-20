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Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839889023.html
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:26
2022-12-20T06:26
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839874655.html
горловка
макеевка
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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
06:26 20.12.2022
 
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке в общей сумме 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Вчера, 00:02Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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