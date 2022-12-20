https://ria.ru/20221220/obstrel-1839889023.html

Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T06:26

2022-12-20T06:26

2022-12-20T06:26

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221220/obstrel-1839874655.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато