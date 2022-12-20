https://ria.ru/20221220/obstrel-1839889023.html
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:26
2022-12-20T06:26
2022-12-20T06:26
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838564675_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_80c576ab39f9c7efbaf2bc4ebba54580.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839874655.html
горловка
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838564675_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_221c5e69570c933910a7c8864e032748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска ночью обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке в общей сумме 11 снарядов