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Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obespechenie-1839966060.html
Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны
Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны - РИА Новости, 20.12.2022
Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны
Проблем с обеспечением участников специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщил журналистам руководитель департамента ресурсного обеспечения... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:08
2022-12-20T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
минеральные воды
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 дек - РИА Новости. Проблем с обеспечением участников специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщил журналистам руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Алексей Лемякин. Об этом он заявил во вторник в Минеральных Водах, где открылся швейный комплекс по производству экипировки для военнослужащих. "Такой проблемы на сегодняшний день не существует. Открытие предприятия показывает, что взаимодействие отрасли с армией позволяет нам обеспечивать всю потребность ВС РФ, в том числе в районе выполнения СВО, высококачественным технологичным обмундированием, в том числе и горючим, и техникой", - сказал Лемякин в ходе визита на предприятие. По его словам, во взаимодействии с Минпромторгом "стремимся вдохнуть вторую жизнь в отрасль", которая обеспечивает жизнедеятельность ВС РФ.
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россия
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безопасность, россия, минеральные воды, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Минеральные Воды, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:08 20.12.2022
 
Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны

Генерал-лейтенант Лемякин: проблем с обеспечением участников спецоперации нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 дек - РИА Новости. Проблем с обеспечением участников специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщил журналистам руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Алексей Лемякин.
Об этом он заявил во вторник в Минеральных Водах, где открылся швейный комплекс по производству экипировки для военнослужащих.
"Такой проблемы на сегодняшний день не существует. Открытие предприятия показывает, что взаимодействие отрасли с армией позволяет нам обеспечивать всю потребность ВС РФ, в том числе в районе выполнения СВО, высококачественным технологичным обмундированием, в том числе и горючим, и техникой", - сказал Лемякин в ходе визита на предприятие.
По его словам, во взаимодействии с Минпромторгом "стремимся вдохнуть вторую жизнь в отрасль", которая обеспечивает жизнедеятельность ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинеральные ВодыМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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