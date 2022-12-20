https://ria.ru/20221220/obespechenie-1839966060.html

Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны

Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны - РИА Новости, 20.12.2022

Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны

Проблем с обеспечением участников специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщил журналистам руководитель департамента ресурсного обеспечения... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:08

2022-12-20T13:08

2022-12-20T13:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

минеральные воды

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 дек - РИА Новости. Проблем с обеспечением участников специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщил журналистам руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Алексей Лемякин. Об этом он заявил во вторник в Минеральных Водах, где открылся швейный комплекс по производству экипировки для военнослужащих. "Такой проблемы на сегодняшний день не существует. Открытие предприятия показывает, что взаимодействие отрасли с армией позволяет нам обеспечивать всю потребность ВС РФ, в том числе в районе выполнения СВО, высококачественным технологичным обмундированием, в том числе и горючим, и техникой", - сказал Лемякин в ходе визита на предприятие. По его словам, во взаимодействии с Минпромторгом "стремимся вдохнуть вторую жизнь в отрасль", которая обеспечивает жизнедеятельность ВС РФ.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839963889.html

россия

минеральные воды

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безопасность, россия, минеральные воды, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф)