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Если не Дубай, то что: где еще отдохнуть в Арабских Эмиратах — недорого

Если не Дубай, то что: где еще отдохнуть в Арабских Эмиратах — недорого - РИА Новости, 20.12.2022

Если не Дубай, то что: где еще отдохнуть в Арабских Эмиратах — недорого

Одно из самых популярных направлений зимы — ОАЭ. Много прямых рейсов, в том числе из регионов, огромный выбор отелей, большой разброс цен, почти все... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:11

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Одно из самых популярных направлений зимы — ОАЭ. Много прямых рейсов, в том числе из регионов, огромный выбор отелей, большой разброс цен, почти все антиковидные ограничения сняли. Туристы в основном едут в Дубай, но растет интерес и к другим эмиратам — Абу-Даби, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Умм-эль-Кувейн, Аджман. О том, в чем их особенности, где самое чистое море, а где интересные достопримечательности, — в материале РИА Новости.Абу-Даби: самый большой эмиратСтолица ОАЭ — Абу-Даби. Здесь, как и в знаменитом Дубае, есть место рекордам. Это самый большой среди эмиратов (более 80 процентов от площади ОАЭ), а также — самый богатый. Правда, как отмечают туроператоры, при этом более спокойный и экономичный, чем Дубай. Но с небоскребами и тут все отлично: Абу-Даби называют Манхэтенном Ближнего Востока.Эмират объединяет примерно 200 островов. На одном из них — под названием Яс — гоночная трасса "Формулы-1" и парк развлечений Ferrari World. Интересен и Саадият: в переводе с арабского — "остров счастья". Местные пляжи даже сравнивают с мальдивскими. А сам остров считают культурной столицей эмирата. Здесь множество музеев, в том числе — Лувр Абу-Даби. До Абу-Даби легко добраться напрямую из России, стоимость туров — в среднем от 150-160 тысяч рублей на двоих за семь ночей в отеле категории "пять звезд" с системой "все включено". Путевки только с завтраками или без питания можно найти по цене почти в два раза ниже.Шарджа: самый экономичный эмиратШарджа — третий по величине эмират. Главная его особенность — вовсе не сухой закон (да, он там есть), а то, что это единственный регион в ОАЭ, территория которого проходит по побережью как Персидского, так и Оманского заливов.Дорога из Шарджи до ее анклавов (Кальба, Дибба Аль-Хисн и Корфаккан) занимает примерно два часа."У этого эмирата удобное расположение: путешественники могут легко добраться до Дубая и насладиться разнообразием представленных там развлечений, — говорит PR-директор TEZ Tour Елизавета Тимошенко. — При этом в самой Шардже тоже есть чем заняться".Как уточняют на портале Комитета по развитию торговли и туризма Шарджи (SCTDA), наибольшим спросом пользуются пляжи Аль-Хан и Аль-Мамзар. Популярны и уединенные бухты восточного побережья. "Чистейшие пляжи Шарджи одинаково хороши. Мелкий песок, плавный заход в воду, приветливые и безопасные волны — вот что ожидает туриста на любом из них", — рассказывает руководитель направления ОАЭ компании FUN&SUN Анастасия Фадеева.Важно: в Шардже строго соблюдают законы шариата. Если на пляже при гостинице на туристку в бикини внимания не обратят, то на общественном могут сделать замечание, в том числе и полиция.В Шардже множество музеев совершенно разной направленности. Есть исторические (наследия, каллиграфии, археологии), технические (старинных автомобилей, старого аэропорта), природные (аквариум, естественной истории и ботанический сад). Есть Музей изящных искусств, Комната дождя.Исторический центр реконструируется и после 2025-го планирует претендовать на включение в список ЮНЕСКО. Там — очень красивые мечети. Многочисленные рынки Шарджи — настоящая арабская классика, на старейшем Аль-Арса еще бедуины собирались на верблюдах.Купить можно практически все, кроме алкоголя. Он не продается ни в магазинах, ни в ресторанах, ни в отелях. Так что есть все условия для спокойного семейного досуга.Здесь много заповедников, можно остановиться в кемпинге в пустыне, попасть в центры хищных птиц, дикой природы, разведения исчезающих видов животных Аравийского полуострова.Прямые рейсы из России в Шарджу есть. От Дубая ехать примерно час на автобусе, полчаса — на автомобиле. По словам экспертов, отели в Шардже — в основном категории "три" и "четыре звезды", система "все включено" не очень популярна. Стоимость туров — от 80, 100 и 120 тысяч рублей (завтрак, полупансион, полный пансион — соответственно) на двоих за неделю в "четверке". В целом, по отзывам туристов, это довольно дешевый эмират, здесь недорогой шопинг, демократичные цены в кафе и ресторанах. Если выбирать "трешку" с завтраками, можно уложиться в 50 с небольшим тысяч рублей.Аджман: самый маленький эмиратСамый маленький эмират — Аджман — находится как бы внутри Шарджи с выходом к Персидскому заливу."Большинство отелей — на побережье, — объясняет Елизавета Тимошенко. — Гостей ждут 16 километров чистого живописного пляжа с мягким песком, множество кафе, ресторанов и магазинов".Достопримечательностей — при учете размеров эмирата — немного. Среди них — старый форт, вокруг которого расположился исторический музей, одна из древнейших в ОАЭ судовая верфь, мечеть, набережная, рыбный рынок."Город славится производством жемчуга и минеральными источниками, которые снабжают питьевой водой все страны Персидского залива, — уточняет Анастасия Фадеева. — Помимо пляжного досуга, в Аджмане можно заняться серфингом, понырять с аквалангом, посмотреть на знаменитые верблюжьи бега, получившие звание национального вида спорта"."Эмират довольно близок к Дубаю со всеми его развлечениями, — объясняют в компании LOTI. Гостиницы — бюджетные "пятерки" и "четверки", но, в отличие от Шарджи, есть два роскошных отеля: Fairmont Ajman и The Oberoi Beach Resort Al Zorah.Еще в маленьком эмирате разрешен алкоголь: напитки можно купить в барах, гостиницах, специализированных магазинах. Так что туристы нередко приезжают сюда на шопинг.Горящую путевку на "все включено" в "четверку" можно сейчас найти и за 80 тысяч рублей на двоих. А в среднем стоимость от 100-120 тысяч на шесть-семь ночей.Рас-эль-Хайма: самый северный эмират"Эмират занимает чуть меньше трех процентов площади ОАЭ, но собрал на территории столько красоты и развлечений, что здесь будет комфортно абсолютно всем", — говорит Анастасия Фадеева. Особенность направления — пляжный отдых с чистым горизонтом, без строек и небоскребов, только море.Для детей тут раздолье: прогулки в парках, игровые площадки, зоопарк, один из самых больших аквапарков в ОАЭ Ice Land Water Park. По данным LOTI, эмират славится огромными отелями-резортами, которые отлично подходят для семейного отдыха.Из достопримечательностей — деревня сборщиков жемчуга Аль-Джазира-аль-Хамра. Это единственное место в ОАЭ, где можно посмотреть, как выращивают и добывают эти минералы. Любителям истории стоит посмотреть древние форты. Самый известный — Дайя, это единственная сохранившаяся горная крепость в Эмиратах. Искателям приключений понравятся Хаджарские горы с самым длинным в мире зиплайном. Можно заночевать в бедуинской деревне или отправиться на сафари на джипах.В эмирате есть целебные ванны в горячих термальных источниках, мангровые заросли, пальмовые рощи и белоснежные песчаные пляжи."Есть как отели категории "четыре" и "пять звезд" среднего уровня, так и люксовый Waldorf Astoria, — рассказывают в "Русском Экспрессе". — При этом стоимость на такое размещение будет существенно отличаться от Дубая — в Рас-эль-Хайме дешевле". В эмират есть прямые чартерные рейсы, кроме того, можно добраться через Дубай или Шарджу. Стоимость туров в "четверки" и "пятерки" по системе "все включено" начинается от 80-85 тысяч рублей на двоих.Фуджейра: самый зеленый эмиратГоры и Индийский океан — это Фуджейра, самый зеленый регион ОАЭ. В саду Айн Аль-Мадхаб, например, не только красивые живописные пейзажи, пышная растительность и горы, но и целебные минеральные источники. Национальный парк Вади-Вурайя — водная долина, окруженная скалами.В "Русском Экспрессе" напоминают про еще один нюанс: световой день в Фуджейре на 40-50 минут короче — солнце здесь садится за горы.По словам Анастасии Фадеевой, в эмират приезжают со всего мира, чтобы увидеть роскошь подводной жизни Индийского океана — коралловые рифы и морских обитателей. "Фишки" Фуджейры — дайвинг и снорклинг."Лучшее место для снорклинга — остров Снупи, — продолжает она. — Еще Фуджейра может удивить очень неожиданным для ОАЭ развлечением — боем быков. В отличие от испанской корриды, это бескровное действо. Бои проходят каждую пятницу".Чтобы познакомиться поближе с историей эмирата, стоит увидеть одно из самых старых строений ОАЭ — мечеть Аль-Бидия, фундамент которой заложили пять столетий назад. Не менее интересны форты и музей Фуджейры с археологическими раскопками. Есть здесь и торговые центры, и колоритный восточный рынок.В среднем отдых в Фуджейре обойдется дороже, чем в Шардже, но бюджетнее, чем в Дубае. Есть отели с просторной территорией и питанием по системе "все включено". Прямых рейсов в Фуджейру нет. Добраться можно, например, через Дубай, Абу-Даби, Шарджу. Трансфер займет два-четыре часа. Стоимость туров на неделю в отель категории "пять звезд" на двоих по системе "все включено" в среднем — от 150 тысяч рублей. Бюджетные программы начинаются от 70 тысяч.Умм-эль-Кувейн: самый неизвестный эмиратНа российском рынке про него знают меньше всего, да и путевок туда немного."В Умм-эль-Кувейне сохраняются старые традиции и жизненный уклад. Здесь туристов ждут безмятежный отдых и все условия для занятий спортом, — поясняют в FUN&SUN. — Еще это истинный рай для любителей рыбной ловли. Прекрасные пляжи и лагуны, есть историко-архитектурные памятники".Здесь проходят зрелищные верблюжьи бега, а также работает лучшая школа верховой езды в ОАЭ.Туристам предлагают морскую прогулку на остров Аль-Шарьях, где обитают многие виды птиц, экскурсии в Фалаж-аль-Муала — огромный финиковый сад в окружении высоких дюн.Отелей тут немного. Прямых рейсов нет, можно добраться, например, через Дубай, расстояние между эмиратами — 50 километров. Стоимость туров на двоих в "пятерке" с завтраками — от 137 тысяч, с полным пансионом или "все включено" — от 220-240 тысяч.

https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html

https://ria.ru/20221114/dubay-1829887725.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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