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Небензя заявил, что Россия считает возможным реанимирование СВПД - РИА Новости, 20.12.2022
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Небензя заявил, что Россия считает возможным реанимирование СВПД
Небензя заявил, что Россия считает возможным реанимирование СВПД - РИА Новости, 20.12.2022
Небензя заявил, что Россия считает возможным реанимирование СВПД
Россия не видит непреодолимых проблем на пути реанимирования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил на заседании РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T04:45
2022-12-20T04:52
в мире
василий небензя
дональд трамп
нед прайс
иран
сша
россия
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Россия не видит непреодолимых проблем на пути реанимирования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В последнее время периодически приходится слышать рассуждения, что СВПД якобы "устарел", не отражает существующий баланс интересов и что его можно было бы заменить "лучшей сделкой". Это безответственная и опасная логика", - сказал Небензя. По его словам, работа над восстановительным "пакетом" СВПД уже находится на зрелой стадии, важно не потерять наработанный прогресс. "Непреодолимых проблем на пути реанимирования СВПД не видим", - подчеркнул постпред. Сейчас, по его мнению, наступил крайне важный, хрупкий и ответственный этап. "Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления "сделки", - заявил он. "Призываем стороны проявить стратегическую выдержку, прагматичный настрой и нацеленность на поиск компромисса. Уверены, что в таком случае устраивающие всех "развязки" будут найдены", - добавил он. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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в мире, василий небензя, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, россия, оон, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Василий Небензя, Дональд Трамп, Нед Прайс, Иран, США, Россия, ООН, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
04:45 20.12.2022 (обновлено: 04:52 20.12.2022)
 
Небензя заявил, что Россия считает возможным реанимирование СВПД

Небензя: Россия не видит непреодолимых проблем на пути реанимирования СВПД

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкПостпред РФ в ООН Василий Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постпред РФ в ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Россия не видит непреодолимых проблем на пути реанимирования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В последнее время периодически приходится слышать рассуждения, что СВПД якобы "устарел", не отражает существующий баланс интересов и что его можно было бы заменить "лучшей сделкой". Это безответственная и опасная логика", - сказал Небензя.
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По его словам, работа над восстановительным "пакетом" СВПД уже находится на зрелой стадии, важно не потерять наработанный прогресс. "Непреодолимых проблем на пути реанимирования СВПД не видим", - подчеркнул постпред.
Сейчас, по его мнению, наступил крайне важный, хрупкий и ответственный этап. "Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления "сделки", - заявил он. "Призываем стороны проявить стратегическую выдержку, прагматичный настрой и нацеленность на поиск компромисса. Уверены, что в таком случае устраивающие всех "развязки" будут найдены", - добавил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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В миреВасилий НебензяДональд ТрампНед ПрайсИранСШАРоссияООНЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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