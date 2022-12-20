https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839885174.html
Небензя призвал ООН не поддерживать расследование Запада по БПЛА на Украине
Небензя призвал ООН не поддерживать расследование Запада по БПЛА на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
Небензя призвал ООН не поддерживать расследование Запада по БПЛА на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Секретариат организации не уступать давлению западных стран и не соглашаться на "расследование" якобы имевших... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T04:09
2022-12-20T04:09
2022-12-20T12:22
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ООН, 20 дек — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Секретариат организации не уступать давлению западных стран и не соглашаться на "расследование" якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников.Ранее Франция, Британия и ФРГ просили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещавшая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения Совбеза ООН, в том числе беспилотниками.Ранее постпред Ирана Амир Саид Иравани напомнил, что передача оружия как Тегерану, так и Тегераном другим странам больше не запрещена резолюцией 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.Иранский постпред также отметил, что поставленные России беспилотники "несовместимы с техническими характеристиками, указанными в параграфе 4 приложения Б резолюции 2231, не передавались для использования в продолжающемся конфликте на Украине".В параграфе 4а приложения Б к резолюции 2231 говорится, что все государства с предварительного согласия Совбеза ООН могут участвовать в прямой или косвенной поставке или передаче Ирану всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые, "по оценке государства, могли бы способствовать разработке систем доставки ядерного оружия".Страны Запада в последнее время утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача нарушает резолюцию 2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская республика поставляла России беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.Последний раунд переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе прошел в Дохе 29-30 июня. После того как представители вовлеченных стран вернулись в свои столицы, диалог по данной тематике был приостановлен. В Вашингтоне регулярно подчеркивают, что считают восстановление "ядерной сделки" возможным и рассматривают дипломатию как наиболее оптимальный инструмент для недопущения появления у Тегерана ядерного оружия.
https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576304745.html
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в мире, василий небензя, россия, иран, украина, оон
В мире, Василий Небензя, Россия, Иран, Украина, ООН
04:09 20.12.2022 (обновлено: 12:22 20.12.2022)
Небензя призвал ООН не поддерживать расследование Запада по БПЛА на Украине
Небензя призвал ООН не соглашаться на расследование по приименению Россией иранских БПЛА
ООН, 20 дек — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Секретариат организации не уступать давлению западных стран и не соглашаться на "расследование" якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников.
Ранее Франция
, Британия и ФРГ
просили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещавшая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения Совбеза ООН, в том числе беспилотниками.
"Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава ООН. Хотим вновь отметить, что любые результаты псевдорасследований "ячейки 2231" с юридической точки зрения ничтожны. При этом ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны — повторение нарушений прецедента создавать не может", — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Ранее постпред Ирана Амир Саид Иравани напомнил, что передача оружия как Тегерану, так и Тегераном другим странам больше не запрещена резолюцией 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.
Иранский постпред также отметил, что поставленные России беспилотники "несовместимы с техническими характеристиками, указанными в параграфе 4 приложения Б резолюции 2231, не передавались для использования в продолжающемся конфликте на Украине".
В параграфе 4а приложения Б к резолюции 2231 говорится, что все государства с предварительного согласия Совбеза ООН могут участвовать в прямой или косвенной поставке или передаче Ирану всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые, "по оценке государства, могли бы способствовать разработке систем доставки ядерного оружия".
Страны Запада в последнее время утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России
для боевых действий на Украине
, делая акцент на том, что такая передача нарушает резолюцию 2231. Москва
и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
заявил, что Исламская республика поставляла России беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин
. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
Последний раунд переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе прошел в Дохе
29-30 июня. После того как представители вовлеченных стран вернулись в свои столицы, диалог по данной тематике был приостановлен. В Вашингтоне регулярно подчеркивают, что считают восстановление "ядерной сделки" возможным и рассматривают дипломатию как наиболее оптимальный инструмент для недопущения появления у Тегерана ядерного оружия.