https://ria.ru/20221220/nato-1839982815.html
Сенатор прокомментировала усиление группировки НАТО в Румынии
Сенатор прокомментировала усиление группировки НАТО в Румынии - РИА Новости, 20.12.2022
Сенатор прокомментировала усиление группировки НАТО в Румынии
Решение Румынии создать на своей территории боевую группу союзников НАТО свидетельствует о том, что США системно готовят североатлантический альянс к войне с... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:49
2022-12-20T13:49
2022-12-20T13:49
в мире
нато
сша
россия
румыния
ольга ковитиди
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение Румынии создать на своей территории боевую группу союзников НАТО свидетельствует о том, что США системно готовят североатлантический альянс к войне с Россией, это требует от нашей страны ответных действий, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Парламент Румынии на заседании в понедельник одобрил создание боевой группы союзников НАТО на территории страны под руководством Франции, сообщает агентство Agerpres. "США системно готовят НАТО к войне с Россией. Альянс собирает серьезную группировку на восточном фланге, вблизи России", - сказала Ковитиди. При этом, подчеркнула сенатор, не дожидаясь решения румынских законодателей, НАТО на опережение уже перебросило в Румынию 500 французских и 300 бельгийских солдат. "Все это требует от России ряда ответных оборонных мероприятий, учитывая, что ранее НАТО уже развернуло подобные многонациональные военные формирования альянса в странах Прибалтики и Польше", - заявила она.
https://ria.ru/20221219/ugroza-1839848277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, сша, россия, румыния, ольга ковитиди
В мире, НАТО, США, Россия, Румыния, Ольга Ковитиди
Сенатор прокомментировала усиление группировки НАТО в Румынии
Ковитиди: усиление группы НАТО в Румынии требует ответных оборонных действий от России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение Румынии создать на своей территории боевую группу союзников НАТО свидетельствует о том, что США системно готовят североатлантический альянс к войне с Россией, это требует от нашей страны ответных действий, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Парламент Румынии на заседании в понедельник одобрил создание боевой группы союзников НАТО на территории страны под руководством Франции
, сообщает агентство Agerpres.
"США системно готовят НАТО к войне с Россией. Альянс собирает серьезную группировку на восточном фланге, вблизи России", - сказала Ковитиди.
При этом, подчеркнула сенатор, не дожидаясь решения румынских законодателей, НАТО на опережение уже перебросило в Румынию 500 французских и 300 бельгийских солдат.
"Все это требует от России ряда ответных оборонных мероприятий, учитывая, что ранее НАТО уже развернуло подобные многонациональные военные формирования альянса в странах Прибалтики
и Польше", - заявила она.