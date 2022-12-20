https://ria.ru/20221220/nato-1839982815.html

Сенатор прокомментировала усиление группировки НАТО в Румынии

Сенатор прокомментировала усиление группировки НАТО в Румынии - РИА Новости, 20.12.2022

Сенатор прокомментировала усиление группировки НАТО в Румынии

Решение Румынии создать на своей территории боевую группу союзников НАТО свидетельствует о том, что США системно готовят североатлантический альянс к войне с... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:49

2022-12-20T13:49

2022-12-20T13:49

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россия

румыния

ольга ковитиди

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение Румынии создать на своей территории боевую группу союзников НАТО свидетельствует о том, что США системно готовят североатлантический альянс к войне с Россией, это требует от нашей страны ответных действий, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Парламент Румынии на заседании в понедельник одобрил создание боевой группы союзников НАТО на территории страны под руководством Франции, сообщает агентство Agerpres. "США системно готовят НАТО к войне с Россией. Альянс собирает серьезную группировку на восточном фланге, вблизи России", - сказала Ковитиди. При этом, подчеркнула сенатор, не дожидаясь решения румынских законодателей, НАТО на опережение уже перебросило в Румынию 500 французских и 300 бельгийских солдат. "Все это требует от России ряда ответных оборонных мероприятий, учитывая, что ранее НАТО уже развернуло подобные многонациональные военные формирования альянса в странах Прибалтики и Польше", - заявила она.

https://ria.ru/20221219/ugroza-1839848277.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, сша, россия, румыния, ольга ковитиди