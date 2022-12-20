https://ria.ru/20221220/nato-1839912228.html

Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня

Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня - РИА Новости, 20.12.2022

Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня

Североатлантический альянс сможет победить Россию за три дня, приводит Newsweek мнение американского конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:18

2022-12-20T10:18

2022-12-20T14:42

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

политика

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс сможет победить Россию за три дня, приводит Newsweek мнение американского конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера."Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию", — так политик ответил в Twitter на вопрос пользователя о том, почему альянс до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии.Как отметили в Newsweek, парламентарий активно поддерживает Киев с самого начала российской спецоперации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Тем не менее некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, политика