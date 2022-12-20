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Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня - РИА Новости, 20.12.2022
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Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня
Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня - РИА Новости, 20.12.2022
Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня
Североатлантический альянс сможет победить Россию за три дня, приводит Newsweek мнение американского конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:18
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сергей лавров
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс сможет победить Россию за три дня, приводит Newsweek мнение американского конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера."Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию", — так политик ответил в Twitter на вопрос пользователя о том, почему альянс до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии.Как отметили в Newsweek, парламентарий активно поддерживает Киев с самого начала российской спецоперации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Тем не менее некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, политика
Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО, Политика
10:18 20.12.2022 (обновлено: 14:42 20.12.2022)
 
Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня

Newsweek: конгрессмен США Кинзингер предсказал победу НАТО в войне с Россией за три дня

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс сможет победить Россию за три дня, приводит Newsweek мнение американского конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
"Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию", — так политик ответил в Twitter на вопрос пользователя о том, почему альянс до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии.
Как отметили в Newsweek, парламентарий активно поддерживает Киев с самого начала российской спецоперации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Тем не менее некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
 
Сергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТОПолитика
 
 
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