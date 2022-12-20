https://ria.ru/20221220/nato-1839908682.html

В США обвинили Россию и Китай в работе по расколу НАТО

В США обвинили Россию и Китай в работе по расколу НАТО - РИА Новости, 20.12.2022

В США обвинили Россию и Китай в работе по расколу НАТО

Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса, и призвала западные столицы РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:01

2022-12-20T10:01

2022-12-20T10:01

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса, и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина, пишет газета Financial Times. По словам американского посла при НАТО, "нет никаких сомнений", в том, что РФ и Китай работают над "расколом" партнеров по альянсу. Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.

https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, нато, сша