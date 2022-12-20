https://ria.ru/20221220/nato-1839908682.html
В США обвинили Россию и Китай в работе по расколу НАТО
В США обвинили Россию и Китай в работе по расколу НАТО - РИА Новости, 20.12.2022
В США обвинили Россию и Китай в работе по расколу НАТО
Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса, и призвала западные столицы РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:01
2022-12-20T10:01
2022-12-20T10:01
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса, и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина, пишет газета Financial Times. По словам американского посла при НАТО, "нет никаких сомнений", в том, что РФ и Китай работают над "расколом" партнеров по альянсу. Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html
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РИА Новости
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в мире, россия, китай, нато, сша
В мире, Россия, Китай, НАТО, США
В США обвинили Россию и Китай в работе по расколу НАТО
FT: посол США в НАТО Смит обвинила Россию и Китай в попытках ослабить страны альянса
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса, и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина, пишет газета Financial Times
.
"Эти двое (РФ и Китай) все больше делятся набором средств, которые должны вызывать беспокойство у НАТО", - заявила Смит в интервью изданию, указав среди прочего на угрозы, связанные с поставками энергоресурсов и кибербезопасностью.
По словам американского посла при НАТО, "нет никаких сомнений", в том, что РФ и Китай работают над "расколом" партнеров по альянсу.
Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.