https://ria.ru/20221220/nakazanie-1839900088.html

В США отбывают наказание более 60 россиян, заявили в МИД

В США отбывают наказание более 60 россиян, заявили в МИД - РИА Новости, 20.12.2022

В США отбывают наказание более 60 россиян, заявили в МИД

Более шести десятков россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:06

2022-12-20T09:06

2022-12-20T11:26

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Более шести десятков россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сергей Вершинин.Он отметил, что американские власти уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру: добиваются их задержания по ложным обвинениям и выдачи в Штаты, где суды штампуют им длительные тюремные сроки."Общее число российских граждан, по сути, взятых в заложники, превышает 60 человек", — сказал Вершинин.По словам дипломата, в последнее время эта тенденция только усиливается. Поэтому он советует россиянам, выезжающим за рубеж (особенно в недружественные страны), учитывать такие риски."Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу "русский — значит преступник", — добавил он.Вершинин заверил, что МИД и посольство в Вашингтоне, а также генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжат оказывать максимальную помощь попавшим в беду соотечественникам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на родину."На враждебные действия США, как и прежде, будем реагировать жестко и решительно", — заключил дипломат.Восьмого декабря россиянина Виктора Бута, который отбывал в американской тюрьме 25-летний срок, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу Вашингтона и затем вывезли в США. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал.Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, дипмиссия продолжит такую работу, чтобы все россияне, отбывающие заключение в США, вернулись на родину.Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина >>

https://ria.ru/20221220/es-1839886492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире