https://ria.ru/20221220/naemnik-1840008498.html

Украинские СМИ сообщили о гибели наемника из Польши под Артемовском

Украинские СМИ сообщили о гибели наемника из Польши под Артемовском - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские СМИ сообщили о гибели наемника из Польши под Артемовском

Польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных, погиб в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, пишет во вторник... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:06

2022-12-20T15:06

2022-12-20T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донбасс

украина

польша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных, погиб в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, пишет во вторник украинское издание "Страна". "В районе Бахмута погиб воевавший за Украину 35-летний польский доброволец Даниэль Штибер. Он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера. С ним сегодня прощаются в Варшаве", - пишет "Страна". Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html

артемовск

донбасс

украина

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, донбасс, украина, польша, вооруженные силы украины