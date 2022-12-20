https://ria.ru/20221220/naemnik-1840008498.html
Украинские СМИ сообщили о гибели наемника из Польши под Артемовском
Украинские СМИ сообщили о гибели наемника из Польши под Артемовском - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские СМИ сообщили о гибели наемника из Польши под Артемовском
Польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных, погиб в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, пишет во вторник... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:06
2022-12-20T15:06
2022-12-20T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донбасс
украина
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных, погиб в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, пишет во вторник украинское издание "Страна". "В районе Бахмута погиб воевавший за Украину 35-летний польский доброволец Даниэль Штибер. Он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера. С ним сегодня прощаются в Варшаве", - пишет "Страна". Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донбасс, украина, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донбасс, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о гибели наемника из Польши под Артемовском
"Страна.ua" сообщила о гибели под Артемовском воевавшего за ВСУ польского наемника Штибера