https://ria.ru/20221220/most-1839941845.html
Суд оштрафовал РЖД за бревна-подпорки под мостом в Перми
Суд оштрафовал РЖД за бревна-подпорки под мостом в Перми - РИА Новости, 20.12.2022
Суд оштрафовал РЖД за бревна-подпорки под мостом в Перми
Суд оштрафовал РЖД на 300 тысяч рублей за использование бревен в качестве подпорок железнодорожного моста в Перми, сообщает пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:49
2022-12-20T11:49
2022-12-20T11:49
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ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал РЖД на 300 тысяч рублей за использование бревен в качестве подпорок железнодорожного моста в Перми, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Летом в соцсетях появились фотографии железнодорожного моста, расположенного вблизи Камской ГЭС, который подперли бревнами. Фотография вызвала бурную реакцию у жителей, некоторые в шутку посоветовали транспортникам использовать для ремонта объекта скотч. Представитель Свердловской железной дороги ("РЖД") отмечал, что обсуждаемый мост безопасен, а подпорки из дерева ставили, чтоб не допустить опрокидывания пролетов при работе спецтехники, потом временные конструкции убрали. Надзорное ведомство установило, что ОАО "РЖД" при капремонте железнодорожного пути на перегоне Кабельная – Левшино в мае поставило подпорки для раскрепления пролетных строений моста. Эта конструкция устанавливалась для предотвращения обрушения во время работы спецтехники. При этом транспортники должны были по правилам использовать типовые мостобрусы, а не деревянные подпорки, которые могут представлять угрозу для жизни или здоровья людей. "Прокуратурой в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Пермского края ОАО "РЖД" назначен штраф в размере 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу. Также ведомство внесло начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры представление, после которого нарушение на ж/д перегоне было устранено.
https://ria.ru/20221220/dtp-1839940578.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, ржд
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, РЖД
Суд оштрафовал РЖД за бревна-подпорки под мостом в Перми
Суд оштрафовал РЖД за деревянные подпорки из бревен под железнодорожным мостом в Перми
ПЕРМЬ, 20 дек - РИА Новости.
Суд оштрафовал РЖД на 300 тысяч рублей за использование бревен в качестве подпорок железнодорожного моста в Перми, сообщает
пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Летом в соцсетях появились фотографии железнодорожного моста, расположенного вблизи Камской ГЭС, который подперли бревнами. Фотография вызвала бурную реакцию у жителей, некоторые в шутку посоветовали транспортникам использовать для ремонта объекта скотч. Представитель Свердловской железной дороги ("РЖД") отмечал, что обсуждаемый мост безопасен, а подпорки из дерева ставили, чтоб не допустить опрокидывания пролетов при работе спецтехники, потом временные конструкции убрали.
Надзорное ведомство установило, что ОАО "РЖД" при капремонте железнодорожного пути на перегоне Кабельная – Левшино в мае поставило подпорки для раскрепления пролетных строений моста. Эта конструкция устанавливалась для предотвращения обрушения во время работы спецтехники. При этом транспортники должны были по правилам использовать типовые мостобрусы, а не деревянные подпорки, которые могут представлять угрозу для жизни или здоровья людей.
"Прокуратурой в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ
. Решением Арбитражного суда Пермского края
ОАО "РЖД" назначен штраф в размере 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу.
Также ведомство внесло начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры представление, после которого нарушение на ж/д перегоне было устранено.