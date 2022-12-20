https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839884266.html
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников - РИА Новости, 20.12.2022
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников
Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:48
2022-12-20T03:48
2022-12-20T03:48
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. За три квартала этого года регулятор инициировал блокировку почти 500 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками, что практически в 2,7 раза больше, чем за такой же период 2021 года, указали в пресс-службе. Всего, по данным ЦБ, кибермошенники за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что является рекордным уровнем в годовом выражении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников
ЦБ в ноябре заблокировал рекордное количество мошеннических номеров – более 110 тысяч