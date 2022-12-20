Рейтинг@Mail.ru
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839884266.html
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников - РИА Новости, 20.12.2022
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников
Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:48
2022-12-20T03:48
экономика
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. За три квартала этого года регулятор инициировал блокировку почти 500 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками, что практически в 2,7 раза больше, чем за такой же период 2021 года, указали в пресс-службе. Всего, по данным ЦБ, кибермошенники за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что является рекордным уровнем в годовом выражении.
https://ria.ru/20221217/moshenniki-1839340290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
03:48 20.12.2022
 
Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников

ЦБ в ноябре заблокировал рекордное количество мошеннических номеров – более 110 тысяч

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Центральный банк РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"По предварительным данным, максимальное количество мошеннических номеров, блокировку которых инициировал Банк России, пришлось на ноябрь – более 110 тысяч номеров. Это максимальное значение за весь период взаимодействия Банка России с операторами связи по вопросу противодействия телефонному мошенничеству - с 2019 года", - говорится в сообщении.
За три квартала этого года регулятор инициировал блокировку почти 500 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками, что практически в 2,7 раза больше, чем за такой же период 2021 года, указали в пресс-службе.
Всего, по данным ЦБ, кибермошенники за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что является рекордным уровнем в годовом выражении.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 06:18
Операторы связи рассказали, как мошенники обманывают россиян
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала