https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839884266.html

Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников

Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников - РИА Новости, 20.12.2022

Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество номеров мошенников

Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T03:48

2022-12-20T03:48

2022-12-20T03:48

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. За три квартала этого года регулятор инициировал блокировку почти 500 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками, что практически в 2,7 раза больше, чем за такой же период 2021 года, указали в пресс-службе. Всего, по данным ЦБ, кибермошенники за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что является рекордным уровнем в годовом выражении.

https://ria.ru/20221217/moshenniki-1839340290.html

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2022

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экономика, центральный банк рф (цб рф)