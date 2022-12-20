https://ria.ru/20221220/minyust-1840039562.html
Минюст запросил ликвидацию Московской Хельсинкской группы
Минюст запросил ликвидацию Московской Хельсинкской группы - РИА Новости, 20.12.2022
Минюст запросил ликвидацию Московской Хельсинкской группы
Министерство юстиции хочет ликвидировать правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА Новости в Мосгорсуде, куда поступил... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:25
2022-12-20T16:25
2022-12-20T17:58
московская хельсинкская группа
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министерство юстиции хочет ликвидировать правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА Новости в Мосгорсуде, куда поступил соответствующий иск."Иск зарегистрирован, но дата его рассмотрения пока не назначена", — уточнил собеседник агентства.Как пояснила РИА Новости член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, МХГ вменяют, что "они, будучи региональной организацией, организовывали мероприятия в других субъектах"."Московская Хельсинская группа считает, что ничего подобного они не организовывали, а просто их представители участвовали в некоторых делах, приходили на суд в рамках партнерских отношений", — сказала правозащитница.Комментариями Минюста РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221217/ekovakhta-1839414070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская хельсинкская группа, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
Московская Хельсинкская группа, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество
16:25 20.12.2022 (обновлено: 17:58 20.12.2022)
Минюст запросил ликвидацию Московской Хельсинкской группы
Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы