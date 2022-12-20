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В московском метро девушка попала под поезд и выжила - РИА Новости, 20.12.2022
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В московском метро девушка попала под поезд и выжила
В московском метро девушка попала под поезд и выжила - РИА Новости, 20.12.2022
В московском метро девушка попала под поезд и выжила
Двадцатилетняя девушка попала под поезд в столичной подземке и выжила: после инцидента работники метро вместе с полицейскими достали ее из-под вагона и передали РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:30
2022-12-20T22:31
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Двадцатилетняя девушка попала под поезд в столичной подземке и выжила: после инцидента работники метро вместе с полицейскими достали ее из-под вагона и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее столичный дептранс сообщал, что на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. В полиции уточнили, что инцидент произошел на станции "Менделеевская". По неустановленной причине 20-летняя жительница Подмосковья оказалась на путях в момент следования электропоезда. Машинист заметил девушку и применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел из-за высокой скорости. "Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене, осуществляющие службу на станции, менее чем через минуту оказались на месте происшествия, совместно с машинистом и работником метрополитена достали девушку из-под вагона электропоезда, а также вызвали наряд скорой медицинской помощи. До приезда врачей полицейские не отходили от испуганной пассажирки и, убедившись, что на ней отсутствуют внешние телесные повреждения, аккуратно вывели из вагона и положили на лавочку", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что девушку госпитализировали.
https://ria.ru/20221201/udar-1835472345.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
22:30 20.12.2022 (обновлено: 22:31 20.12.2022)
 
В московском метро девушка попала под поезд и выжила

МВД: двадцатилетняя девушка попала под поезд в московском метро и выжила

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБуква "М" у входа на станцию московского метро
Буква М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Буква "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Двадцатилетняя девушка попала под поезд в столичной подземке и выжила: после инцидента работники метро вместе с полицейскими достали ее из-под вагона и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее столичный дептранс сообщал, что на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.
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В полиции уточнили, что инцидент произошел на станции "Менделеевская". По неустановленной причине 20-летняя жительница Подмосковья оказалась на путях в момент следования электропоезда. Машинист заметил девушку и применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел из-за высокой скорости.
"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене, осуществляющие службу на станции, менее чем через минуту оказались на месте происшествия, совместно с машинистом и работником метрополитена достали девушку из-под вагона электропоезда, а также вызвали наряд скорой медицинской помощи. До приезда врачей полицейские не отходили от испуганной пассажирки и, убедившись, что на ней отсутствуют внешние телесные повреждения, аккуратно вывели из вагона и положили на лавочку", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что девушку госпитализировали.
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