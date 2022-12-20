https://ria.ru/20221220/metro-1840069808.html
В Москве увеличили интервалы движения на серой ветке метро
В Москве увеличили интервалы движения на серой ветке метро - РИА Новости, 20.12.2022
В Москве увеличили интервалы движения на серой ветке метро
На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:37
2022-12-20T17:37
2022-12-20T17:37
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В Москве увеличили интервалы движения на серой ветке метро
В середине серой ветки метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на путях