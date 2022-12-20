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В Киеве приостановили движение по наземному участку метро - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/metro-1839904459.html
В Киеве приостановили движение по наземному участку метро
В Киеве приостановили движение по наземному участку метро - РИА Новости, 20.12.2022
В Киеве приостановили движение по наземному участку метро
Движение поездов по наземному участку метрополитена в Киеве приостановлено из-за перепадов напряжения, три станции временно закрываются на вход, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:31
2022-12-20T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение поездов по наземному участку метрополитена в Киеве приостановлено из-за перепадов напряжения, три станции временно закрываются на вход, сообщили в Киевской горадминистрации. "Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение по наземному участку приостановлено, соответственно, станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и" Левобережная" временно закрываются на вход", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале. По информации администрации, движение по синей и зеленой линиям метрополитена возобновлено. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
09:31 20.12.2022 (обновлено: 10:25 20.12.2022)
 
В Киеве приостановили движение по наземному участку метро

Движение по наземному участку метро в Киеве приостановили из-за перепадов напряжения

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение поездов по наземному участку метрополитена в Киеве приостановлено из-за перепадов напряжения, три станции временно закрываются на вход, сообщили в Киевской горадминистрации.
"Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение по наземному участку приостановлено, соответственно, станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и" Левобережная" временно закрываются на вход", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.
По информации администрации, движение по синей и зеленой линиям метрополитена возобновлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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