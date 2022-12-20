https://ria.ru/20221220/meropriyatiya-1840061358.html
Островский: мероприятия по нацпроектам за 2022 год в основном выполнены
Островский: мероприятия по нацпроектам за 2022 год в основном выполнены - РИА Новости, 20.12.2022
Островский: мероприятия по нацпроектам за 2022 год в основном выполнены
Значительная часть всех запланированных на 2022 год мероприятий по реализации региональных социальных программ в рамках федеральных национальных проектов по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:16
2022-12-20T17:16
2022-12-20T17:16
смоленская область
вязьма
кванториум
алексей островский
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Значительная часть всех запланированных на 2022 год мероприятий по реализации региональных социальных программ в рамках федеральных национальных проектов по итогам 11 месяцев полностью выполнена, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на ежегодной пресс-конференции."Мы каждый год выполняем работы по национальным проектам, по дорожным картам, которые подписываем. На региональные проекты в этом году в рамках нацпроектов было направлено 14,2 миллиарда рублей. Это на 3,8 миллиарда больше, чем в 2021 году, то есть на треть. Значительная часть всех запланированных на текущий год мероприятий по итогам 11 месяцев полностью выполнена. В чем это выражается?.. Приведу цифры: восемь тысяч семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка и 4,5 тысячи семей получили выплаты на третьего и последующих детей. На эти цели было потрачено 1,5 миллиарда рублей. Решением администрации в соответствии с моей позицией мы ввели эту норму, когда все последующие дети после рождения первых двух детей подпадают под выплату материнского капитала", - рассказал Островский.Глава региона отметил, что в области также активно идет строительство, ремонт и переоснащение образовательный учреждений."В Вязьме у нас открыт детский технопарк "Кванториум". В 39 сельских школах открыты центры "Точка роста", в девяти сельских школах отремонтированы спортивные площадки и приобретено оборудование для занятий физкультурой и спортом, 90 школ региона оснащены высокотехнологичным компьютерным оборудованием", - уточнил Островский.По словам губернатора, до конца года он проведет заседание, где будут подведены итоги всех региональных программ, реализуемых в рамках федеральных национальных проектов.
https://ria.ru/20221220/byudzhet-1840022606.html
вязьма
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вязьма, кванториум, алексей островский
Смоленская область, Вязьма, Кванториум, Алексей Островский
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Значительная часть всех запланированных на 2022 год мероприятий по реализации региональных социальных программ в рамках федеральных национальных проектов по итогам 11 месяцев полностью выполнена, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на ежегодной пресс-конференции.
"Мы каждый год выполняем работы по национальным проектам, по дорожным картам, которые подписываем. На региональные проекты в этом году в рамках нацпроектов было направлено 14,2 миллиарда рублей. Это на 3,8 миллиарда больше, чем в 2021 году, то есть на треть. Значительная часть всех запланированных на текущий год мероприятий по итогам 11 месяцев полностью выполнена. В чем это выражается?.. Приведу цифры: восемь тысяч семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка и 4,5 тысячи семей получили выплаты на третьего и последующих детей. На эти цели было потрачено 1,5 миллиарда рублей. Решением администрации в соответствии с моей позицией мы ввели эту норму, когда все последующие дети после рождения первых двух детей подпадают под выплату материнского капитала", - рассказал Островский.
Глава региона отметил, что в области также активно идет строительство, ремонт и переоснащение образовательный учреждений.
"В Вязьме
у нас открыт детский технопарк "Кванториум
". В 39 сельских школах открыты центры "Точка роста", в девяти сельских школах отремонтированы спортивные площадки и приобретено оборудование для занятий физкультурой и спортом, 90 школ региона оснащены высокотехнологичным компьютерным оборудованием", - уточнил Островский.
По словам губернатора, до конца года он проведет заседание, где будут подведены итоги всех региональных программ, реализуемых в рамках федеральных национальных проектов.