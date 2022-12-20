https://ria.ru/20221220/meropriyatiya-1840061358.html

Островский: мероприятия по нацпроектам за 2022 год в основном выполнены

Островский: мероприятия по нацпроектам за 2022 год в основном выполнены - РИА Новости, 20.12.2022

Островский: мероприятия по нацпроектам за 2022 год в основном выполнены

Значительная часть всех запланированных на 2022 год мероприятий по реализации региональных социальных программ в рамках федеральных национальных проектов по... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:16

2022-12-20T17:16

2022-12-20T17:16

смоленская область

вязьма

кванториум

алексей островский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833654967_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_75b1a44bfbfd87ada37a544a8060f44b.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Значительная часть всех запланированных на 2022 год мероприятий по реализации региональных социальных программ в рамках федеральных национальных проектов по итогам 11 месяцев полностью выполнена, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на ежегодной пресс-конференции."Мы каждый год выполняем работы по национальным проектам, по дорожным картам, которые подписываем. На региональные проекты в этом году в рамках нацпроектов было направлено 14,2 миллиарда рублей. Это на 3,8 миллиарда больше, чем в 2021 году, то есть на треть. Значительная часть всех запланированных на текущий год мероприятий по итогам 11 месяцев полностью выполнена. В чем это выражается?.. Приведу цифры: восемь тысяч семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка и 4,5 тысячи семей получили выплаты на третьего и последующих детей. На эти цели было потрачено 1,5 миллиарда рублей. Решением администрации в соответствии с моей позицией мы ввели эту норму, когда все последующие дети после рождения первых двух детей подпадают под выплату материнского капитала", - рассказал Островский.Глава региона отметил, что в области также активно идет строительство, ремонт и переоснащение образовательный учреждений."В Вязьме у нас открыт детский технопарк "Кванториум". В 39 сельских школах открыты центры "Точка роста", в девяти сельских школах отремонтированы спортивные площадки и приобретено оборудование для занятий физкультурой и спортом, 90 школ региона оснащены высокотехнологичным компьютерным оборудованием", - уточнил Островский.По словам губернатора, до конца года он проведет заседание, где будут подведены итоги всех региональных программ, реализуемых в рамках федеральных национальных проектов.

https://ria.ru/20221220/byudzhet-1840022606.html

вязьма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вязьма, кванториум, алексей островский