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Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав - РИА Новости, 20.12.2022
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Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав
Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав - РИА Новости, 20.12.2022
Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав
Пациенты из новых регионов России, которым нужна медицинская помощь в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:47
2022-12-20T23:47
общество
здоровье - общество
алексей кузнецов
владимир путин
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пациенты из новых регионов России, которым нужна медицинская помощь в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медпомощи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, которые в этом нуждаются. "Пациенты с новых территорий, нуждающиеся в медицинской помощи федеральных медицинских центров, смогут ее получить. Первый пациент из Луганской Народной Республики был на днях успешно прооперирован в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи в Центре травматологии и ортопедии им. Вредена Минздрава России в Санкт-Петербурге", - сказал Кузнецов. Он уточил, что еще несколько других пациентов готовятся к госпитализации.
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Владимир Путин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика
23:47 20.12.2022
 
Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав

Минздрав: жители новых регионов могут планово получить медпомощь в федеральных центрах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пациенты из новых регионов России, которым нужна медицинская помощь в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медпомощи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, которые в этом нуждаются.
"Пациенты с новых территорий, нуждающиеся в медицинской помощи федеральных медицинских центров, смогут ее получить. Первый пациент из Луганской Народной Республики был на днях успешно прооперирован в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи в Центре травматологии и ортопедии им. Вредена Минздрава России в Санкт-Петербурге", - сказал Кузнецов.
Он уточил, что еще несколько других пациентов готовятся к госпитализации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 22:26
Путин: плановая медпомощь жителям ЛНР должна проходить без сбоев
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлексей КузнецовВладимир ПутинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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