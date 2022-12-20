https://ria.ru/20221220/medpomosch-1840134805.html

Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав

Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав - РИА Новости, 20.12.2022

Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав

Пациенты из новых регионов России, которым нужна медицинская помощь в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:47

2022-12-20T23:47

2022-12-20T23:47

общество

здоровье - общество

алексей кузнецов

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пациенты из новых регионов России, которым нужна медицинская помощь в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медпомощи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, которые в этом нуждаются. "Пациенты с новых территорий, нуждающиеся в медицинской помощи федеральных медицинских центров, смогут ее получить. Первый пациент из Луганской Народной Республики был на днях успешно прооперирован в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи в Центре травматологии и ортопедии им. Вредена Минздрава России в Санкт-Петербурге", - сказал Кузнецов. Он уточил, что еще несколько других пациентов готовятся к госпитализации.

https://ria.ru/20221220/medpomosch-1840126464.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика