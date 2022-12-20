https://ria.ru/20221220/medpomosch-1840134805.html
Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав
Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав - РИА Новости, 20.12.2022
Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав
Пациенты из новых регионов России, которым нужна медицинская помощь в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:47
2022-12-20T23:47
2022-12-20T23:47
общество
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алексей кузнецов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пациенты из новых регионов России, которым нужна медицинская помощь в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медпомощи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, которые в этом нуждаются. "Пациенты с новых территорий, нуждающиеся в медицинской помощи федеральных медицинских центров, смогут ее получить. Первый пациент из Луганской Народной Республики был на днях успешно прооперирован в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи в Центре травматологии и ортопедии им. Вредена Минздрава России в Санкт-Петербурге", - сказал Кузнецов. Он уточил, что еще несколько других пациентов готовятся к госпитализации.
https://ria.ru/20221220/medpomosch-1840126464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Владимир Путин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика
Жители новых регионов могут лечиться в федеральных центрах, заявил Минздрав
Минздрав: жители новых регионов могут планово получить медпомощь в федеральных центрах