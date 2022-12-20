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В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год - РИА Новости, 20.12.2022
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В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год
В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год - РИА Новости, 20.12.2022
В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год
Одна из основных причин гибели детей при пожарах в Новый год – злоупотребление взрослыми алкоголем, считает директор департамента надзорной деятельности и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:29
2022-12-20T16:29
ринат еникеев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Одна из основных причин гибели детей при пожарах в Новый год – злоупотребление взрослыми алкоголем, считает директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, если в "обычное время" возгорания происходят каждые пять минут, то в период новогодних праздников – каждые две, а людей гибнет вдвое больше. "Каждый Новый год сопровождается гибелью несовершеннолетних детишек. Основным сопутствующим фактором является чрезмерное употребление родителями и близкими спиртосодержащих продуктов и оставление детишек одних дома", – сказал он на пресс-конференции. Еникеев добавил, что к таким факторам также относятся отсутствие дома "первичных средств пожаротушения", дымовых и пожарных извещателей, ветхость электропроводки.
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ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Ринат Еникеев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
16:29 20.12.2022
 
В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год

МЧС назвало излишнее употребление алкоголя в семье одной из причин гибели детей при пожаре

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Одна из основных причин гибели детей при пожарах в Новый год – злоупотребление взрослыми алкоголем, считает директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
По его словам, если в "обычное время" возгорания происходят каждые пять минут, то в период новогодних праздников – каждые две, а людей гибнет вдвое больше.
"Каждый Новый год сопровождается гибелью несовершеннолетних детишек. Основным сопутствующим фактором является чрезмерное употребление родителями и близкими спиртосодержащих продуктов и оставление детишек одних дома", – сказал он на пресс-конференции.
Еникеев добавил, что к таким факторам также относятся отсутствие дома "первичных средств пожаротушения", дымовых и пожарных извещателей, ветхость электропроводки.
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Ринат ЕникеевРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
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