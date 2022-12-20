https://ria.ru/20221220/mchs-1840040557.html

В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год

В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год - РИА Новости, 20.12.2022

В МЧС предостерегли семьи от чрезмерного употребления алкоголя на Новый год

Одна из основных причин гибели детей при пожарах в Новый год – злоупотребление взрослыми алкоголем, считает директор департамента надзорной деятельности и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:29

2022-12-20T16:29

2022-12-20T16:29

ринат еникеев

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Одна из основных причин гибели детей при пожарах в Новый год – злоупотребление взрослыми алкоголем, считает директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, если в "обычное время" возгорания происходят каждые пять минут, то в период новогодних праздников – каждые две, а людей гибнет вдвое больше. "Каждый Новый год сопровождается гибелью несовершеннолетних детишек. Основным сопутствующим фактором является чрезмерное употребление родителями и близкими спиртосодержащих продуктов и оставление детишек одних дома", – сказал он на пресс-конференции. Еникеев добавил, что к таким факторам также относятся отсутствие дома "первичных средств пожаротушения", дымовых и пожарных извещателей, ветхость электропроводки.

https://ria.ru/20221220/salyut-1839971237.html

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ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год