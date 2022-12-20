https://ria.ru/20221220/mchs-1840030973.html
В МЧС хотят вернуть плановые проверки ТЦ на противопожарную безопасность
В МЧС хотят вернуть плановые проверки ТЦ на противопожарную безопасность - РИА Новости, 20.12.2022
В МЧС хотят вернуть плановые проверки ТЦ на противопожарную безопасность
МЧС РФ хочет включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет противопожарной безопасности на... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:10
2022-12-20T16:10
2022-12-20T16:10
общество
ринат еникеев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МЧС РФ хочет включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет противопожарной безопасности на 2023-2025 годы, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев. Плановые проверки МЧС по закону может проводить на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Ведомство планирует включить в этот список ТЦ и гипермаркеты, которые сейчас относятся к категории значительного риска. Другой вариант противопожарного надзора за ТЦ - профилактические визиты, его главное отличие от проверки в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания, а есть только информирование о выявленных нарушениях. "Законодательство позволяет осуществлять надзор, плановый надзор в отношении (объектов - ред.) чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Мы пытаемся сейчас убедить наших коллег из профильных ведомств в целях того, чтобы нам позволили вот этот значительный риск также включить в план проверок, чтобы это не было исключением, либо предусмотреть историю с обязательным профилактическим визитом, но увеличить срок этого профилактического визита и в рамках этого профвизита – что сегодня пока не позволяют нормы – осуществить проверки систем противопожарной защиты", - сказал Еникеев на пресс-конференции. Он уточнил, что МЧС попросит правительство РФ помочь с тем, чтобы федеральный государственный пожарный надзор ТЦ, хоть это и объекты значительного риска, проводился в плановом порядке с 2023 по 2025 годы. Еникеев отметил, что в прошлом году в России горели 17 гипермаркетов, ТЦ и складов, в этом - 15.
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
https://ria.ru/20221217/pozhar-1839445124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, ринат еникеев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Ринат Еникеев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС хотят вернуть плановые проверки ТЦ на противопожарную безопасность
В МЧС хотят включить ТЦ в список плановых проверок на противопожарную безопасность
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МЧС РФ хочет включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет противопожарной безопасности на 2023-2025 годы, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.
Плановые проверки МЧС по закону может проводить на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Ведомство планирует включить в этот список ТЦ и гипермаркеты, которые сейчас относятся к категории значительного риска. Другой вариант противопожарного надзора за ТЦ - профилактические визиты, его главное отличие от проверки в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания, а есть только информирование о выявленных нарушениях.
"Законодательство позволяет осуществлять надзор, плановый надзор в отношении (объектов - ред.) чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Мы пытаемся сейчас убедить наших коллег из профильных ведомств в целях того, чтобы нам позволили вот этот значительный риск также включить в план проверок, чтобы это не было исключением, либо предусмотреть историю с обязательным профилактическим визитом, но увеличить срок этого профилактического визита и в рамках этого профвизита – что сегодня пока не позволяют нормы – осуществить проверки систем противопожарной защиты", - сказал Еникеев на пресс-конференции.
Он уточнил, что МЧС попросит правительство РФ помочь с тем, чтобы федеральный государственный пожарный надзор ТЦ, хоть это и объекты значительного риска, проводился в плановом порядке с 2023 по 2025 годы.
Еникеев отметил, что в прошлом году в России горели 17 гипермаркетов, ТЦ и складов, в этом - 15.