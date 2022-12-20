https://ria.ru/20221220/mask-1839884589.html

Маск пообещал внести изменения при голосовании в опросах Twitter

Маск пообещал внести изменения при голосовании в опросах Twitter - РИА Новости, 20.12.2022

Маск пообещал внести изменения при голосовании в опросах Twitter

Владелец Twitter Илон Маск пообещал внести в работу платформы изменения, чтобы голосовать в опросах об изменении политики соцсети могли только пользователи, у... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T03:57

2022-12-20T03:57

2022-12-20T03:58

в мире

илон маск

сша

канада

австралия

apple ios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700c98f3320cf1180263647fbe5cae9f.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск пообещал внести в работу платформы изменения, чтобы голосовать в опросах об изменении политики соцсети могли только пользователи, у которых есть подписка Twitter Blue. "Хорошая мысль. Twitter внесет это изменение", - написал Маск на своей странице в Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей платформы, в котором тот выразил мнение, что только люди с подпиской должны иметь право участваовать в голосованиях, связанных с политикой соцсети. Компания 13 декабря вернула подписку Twitter Blue в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. В ближайшее время соцсеть планирует распространить ее на другие страны. Обладатели подписки, как сообщалось ранее, получат доступ к таким функциям, как редактирование твитов, загрузка видео с разрешением 1080p и режим читателя. Стоимость Twitter Blue составляет 8 долларов в месяц в интернете и 11 долларов в месяц для пользователей соцсети на iOS. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221219/twitter-1839626323.html

https://ria.ru/20221219/twitter-1839631974.html

сша

канада

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, сша, канада, австралия, apple ios