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В России запустили тревел-шоу "Музейные маршруты" - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
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В России запустили тревел-шоу "Музейные маршруты"
В России запустили тревел-шоу "Музейные маршруты" - РИА Новости, 20.12.2022
В России запустили тревел-шоу "Музейные маршруты"
Тревел-шоу "Музейные маршруты" стартовало в онлайн-кинотеатре Premier в понедельник, сообщили в пресс-службе "Росизо". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:45
2022-12-20T01:45
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Тревел-шоу "Музейные маршруты" стартовало в онлайн-кинотеатре Premier в понедельник, сообщили в пресс-службе "Росизо"."Шоу позволит путешественникам проложить новые культурные маршруты в различных российских городах, чтобы увидеть самые яркие достопримечательности и узнать, как меняются музеи сегодня", — поясняют в пресс-службе.Первая серия посвящена Ярославлю. Зрители "прогуляются" по церкви Дмитрия на Крови и берегу озера Неро, увидят ботик Петра I и Синь-камень, "посетят" место слияния рек Волги и Которосли, "побывают" на выставках художественного музея.По словам гендиректора "Росизо" Ольги Галактионовой, выпуски познакомят россиян с более чем 50 учреждениями, 100 достопримечательностями и артефактами в 12 регионах страны. "В 2023 году мы расширим музейную карту и дополним ее новыми точками притяжения", — добавила она.
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новости - туризм, росизо, туризм, новости культуры
Туризм, Новости - Туризм, РОСИЗО, Туризм, Новости культуры
01:45 20.12.2022
 
В России запустили тревел-шоу "Музейные маршруты"

Тревел-шоу "Музейные маршруты" стартовало в онлайн-кинотеатре Premier 19 декабря

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославль. Шоу-макет Золотое кольцо России
Ярославль. Шоу-макет Золотое кольцо России - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Тревел-шоу "Музейные маршруты" стартовало в онлайн-кинотеатре Premier в понедельник, сообщили в пресс-службе "Росизо".
"Шоу позволит путешественникам проложить новые культурные маршруты в различных российских городах, чтобы увидеть самые яркие достопримечательности и узнать, как меняются музеи сегодня", — поясняют в пресс-службе.
Первая серия посвящена Ярославлю. Зрители "прогуляются" по церкви Дмитрия на Крови и берегу озера Неро, увидят ботик Петра I и Синь-камень, "посетят" место слияния рек Волги и Которосли, "побывают" на выставках художественного музея.
По словам гендиректора "Росизо" Ольги Галактионовой, выпуски познакомят россиян с более чем 50 учреждениями, 100 достопримечательностями и артефактами в 12 регионах страны. "В 2023 году мы расширим музейную карту и дополним ее новыми точками притяжения", — добавила она.
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