https://ria.ru/20221220/lutsenko-1839931711.html

Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД

Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД - РИА Новости, 20.12.2022

Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД

Реализуемая в Вологодской области программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, на которую в региональном бюджете на РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:21

2022-12-20T11:21

2022-12-20T11:21

вологодская область

андрей луценко

жилье

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ВОЛОГДА, 20 дек – РИА Новости. Реализуемая в Вологодской области программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, на которую в региональном бюджете на следующий год заложены почти 4 миллиарда рублей, даст возможность построить десятки многоквартирных домов (МКД) и обеспечить квартирами сотни вологжан, заявил спикер Законодательного собрания области Андрей Луценко.Пресс-служба областного парламента напоминает, что "Программа переселения" является частью федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жильё и городская среда". Программа предусматривает снос или реконструкцию 532 домов, признанных аварийными в период до 1 января 2017 года. Для её реализации на территории муниципалитетов ведётся строительство многоквартирных домов, приобретаются квартиры у застройщиков или выкупаются у частных собственников.Программа разделена на пять этапов реализации, каждый из которых двухгодичный. Первые два, которые выполнялись с 2019 по 2021 год, завершены на 100%. Третий этап будет окончен к концу текущего года. На данный момент из аварийного жилья расселены 2273 вологжанина.На финансирование "Программы переселения" в 2022 году были выделены более 1,7 миллиарда рублей.Как отмечает пресс-служба, в Законодательном Собрании области ведётся контроль расходования средств. Выполнение программы обсуждалось в рамках "нулевых" чтений бюджета в октябре этого года.В 2023 году по плану предполагается расселить 1050 человек, построить более 22 тысяч квадратных метров жилья.Всего в рамках областной программы планируется переселить более 6 тысяч человек. Её действие планируется завершить к 1 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20221213/vologda-1838320248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, жилье