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Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД - РИА Новости, 20.12.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20221220/lutsenko-1839931711.html
Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД
Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД - РИА Новости, 20.12.2022
Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД
Реализуемая в Вологодской области программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, на которую в региональном бюджете на РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:21
2022-12-20T11:21
вологодская область
андрей луценко
жилье
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ВОЛОГДА, 20 дек – РИА Новости. Реализуемая в Вологодской области программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, на которую в региональном бюджете на следующий год заложены почти 4 миллиарда рублей, даст возможность построить десятки многоквартирных домов (МКД) и обеспечить квартирами сотни вологжан, заявил спикер Законодательного собрания области Андрей Луценко.Пресс-служба областного парламента напоминает, что "Программа переселения" является частью федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жильё и городская среда". Программа предусматривает снос или реконструкцию 532 домов, признанных аварийными в период до 1 января 2017 года. Для её реализации на территории муниципалитетов ведётся строительство многоквартирных домов, приобретаются квартиры у застройщиков или выкупаются у частных собственников.Программа разделена на пять этапов реализации, каждый из которых двухгодичный. Первые два, которые выполнялись с 2019 по 2021 год, завершены на 100%. Третий этап будет окончен к концу текущего года. На данный момент из аварийного жилья расселены 2273 вологжанина.На финансирование "Программы переселения" в 2022 году были выделены более 1,7 миллиарда рублей.Как отмечает пресс-служба, в Законодательном Собрании области ведётся контроль расходования средств. Выполнение программы обсуждалось в рамках "нулевых" чтений бюджета в октябре этого года.В 2023 году по плану предполагается расселить 1050 человек, построить более 22 тысяч квадратных метров жилья.Всего в рамках областной программы планируется переселить более 6 тысяч человек. Её действие планируется завершить к 1 декабря 2024 года.
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андрей луценко, жилье
Вологодская область, Андрей Луценко, Жилье
11:21 20.12.2022
 

Луценко: вологодская "программа переселения" позволит построить десятки МКД

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 20 дек – РИА Новости. Реализуемая в Вологодской области программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, на которую в региональном бюджете на следующий год заложены почти 4 миллиарда рублей, даст возможность построить десятки многоквартирных домов (МКД) и обеспечить квартирами сотни вологжан, заявил спикер Законодательного собрания области Андрей Луценко.
Пресс-служба областного парламента напоминает, что "Программа переселения" является частью федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жильё и городская среда". Программа предусматривает снос или реконструкцию 532 домов, признанных аварийными в период до 1 января 2017 года. Для её реализации на территории муниципалитетов ведётся строительство многоквартирных домов, приобретаются квартиры у застройщиков или выкупаются у частных собственников.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 13:48Вологодская область
В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК
Программа разделена на пять этапов реализации, каждый из которых двухгодичный. Первые два, которые выполнялись с 2019 по 2021 год, завершены на 100%. Третий этап будет окончен к концу текущего года. На данный момент из аварийного жилья расселены 2273 вологжанина.На финансирование "Программы переселения" в 2022 году были выделены более 1,7 миллиарда рублей.
Как отмечает пресс-служба, в Законодательном Собрании области ведётся контроль расходования средств. Выполнение программы обсуждалось в рамках "нулевых" чтений бюджета в октябре этого года.
В 2023 году по плану предполагается расселить 1050 человек, построить более 22 тысяч квадратных метров жилья.
"Наши граждане, живущие в неприемлемых условиях, в домах, которые давно исчерпали срок службы, благодаря региональной программе получают возможность качественно улучшить жилищные условия. Мы этому способствуем. В начале декабря мы приняли бюджет на следующий год. В нём заложено около 3,9 миллиардов рублей на финансирование "Программы переселения". Это даст возможность построить десятки многоквартирных домов и обеспечить квартирами сотни вологжан", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Всего в рамках областной программы планируется переселить более 6 тысяч человек. Её действие планируется завершить к 1 декабря 2024 года.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЖилье
 
 
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