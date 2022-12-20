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ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/lnr-1840000851.html
ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР
ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР
ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:40
2022-12-20T14:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе Невского ЛНР. Поблизости Червоной Дибровки и Стельмаховки ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.
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луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия
14:40 20.12.2022 (обновлено: 14:47 20.12.2022)
 
ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР

Минобороны: российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы ВС России - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе Невского ЛНР. Поблизости Червоной Дибровки и Стельмаховки ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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