https://ria.ru/20221220/lnr-1840000851.html

ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР

ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022

ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР

ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:40

2022-12-20T14:40

2022-12-20T14:47

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе Невского ЛНР. Поблизости Червоной Дибровки и Стельмаховки ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия