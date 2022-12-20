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Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 20.12.2022
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Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент
Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 20.12.2022
Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент
Госдума приняла закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы, за ее публичное осквернение наступит административная или уголовная... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:31
2022-12-20T11:27
общество
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госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы, за ее публичное осквернение наступит административная или уголовная ответственность.Физлицу за такое правонарушение может грозить штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от трех до пяти миллионов рублей.Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Авторами инициативы стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).Как пояснял Турчак, документ устанавливает, что ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она присутствует на многих военных наградах Российской империи, СССР и России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
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общество, андрей турчак, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
10:31 20.12.2022 (обновлено: 11:27 20.12.2022)
 
Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы, за ее публичное осквернение наступит административная или уголовная ответственность.
Физлицу за такое правонарушение может грозить штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от трех до пяти миллионов рублей.
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 15:35
Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Авторами инициативы стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).
Как пояснял Турчак, документ устанавливает, что ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она присутствует на многих военных наградах Российской империи, СССР и России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов Донбасса георгиевские ленты - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 14:48
Бойцы ЛНР дарят жителям освобожденных городов георгиевские ленты
 
ОбществоАндрей ТурчакРоссияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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