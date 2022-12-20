Бегавшего с ножом по подъезду краснодарца будут лечить от наркомании
Краснодарца, бегавшего с ножом по подъезду вместе с дочкой, будут лечить от наркомании
Палата в Наркологической больнице. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Мужчину, вооружившегося ножом и бегавшего по подъезду с трехлетней дочерью, направили на лечение от наркомании, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
В понедельник вечером 32-летний житель Ростовской области, снимающий квартиру в многоэтажном доме Краснодара, вел себя неадекватно, бегал по подъезду, держа в руках молоток и нож. При этом мужчина периодически брал на руки свою трехлетнюю дочь.
У мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, на него был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), а затем по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По решению суда правонарушитель оштрафован на 5,5 тысячи рублей, добавляют в ведомстве.
"Также он направлен на прохождение лечения от наркомании в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, прокуратура Краснодарского края организовала проверку информации, опубликованной в сети, о том, что мужчина угрожал убить дочь. В настоящее время девочка помещена в медицинскую организацию, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, добавляют в надзорном ведомстве.
Следователи изучают условия жизни и воспитания ребенка. Действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства также будет дана оценка, сообщили в управлении СК РФ по региону.
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