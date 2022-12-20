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Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации - РИА Новости, 20.12.2022
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Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации
Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации - РИА Новости, 20.12.2022
Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации
Сенатором от Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дарья Лантратова, говорится в указе врио главы РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:46
2022-12-20T15:32
политика
луганская народная республика
совет федерации рф
единая россия
леонид пасечник
андрей марочко
россия
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дарья Лантратова, говорится в указе врио главы ЛНР Леонида Пасечника."Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте врио главы ЛНР.Указ вступает в силу со дня его подписания.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко добавил в своем Telegram-канале, что депутат Народного совета ЛНР Ольга Бас также стала сенатором в Совете Федерации РФ.
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политика, луганская народная республика, совет федерации рф, единая россия, леонид пасечник, андрей марочко, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Леонид Пасечник, Андрей Марочко, Россия
14:46 20.12.2022 (обновлено: 15:32 20.12.2022)
 
Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации

Замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации

© Фото : Единая РоссияСенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова
Сенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Единая Россия
Сенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дарья Лантратова, говорится в указе врио главы ЛНР Леонида Пасечника.
"Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте врио главы ЛНР.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко добавил в своем Telegram-канале, что депутат Народного совета ЛНР Ольга Бас также стала сенатором в Совете Федерации РФ.
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ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФЕдиная РоссияЛеонид ПасечникАндрей МарочкоРоссия
 
 
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