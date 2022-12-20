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Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации

Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации - РИА Новости, 20.12.2022

Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации

Сенатором от Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дарья Лантратова, говорится в указе врио главы РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:46

2022-12-20T14:46

2022-12-20T15:32

политика

луганская народная республика

совет федерации рф

единая россия

леонид пасечник

андрей марочко

россия

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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дарья Лантратова, говорится в указе врио главы ЛНР Леонида Пасечника."Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте врио главы ЛНР.Указ вступает в силу со дня его подписания.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко добавил в своем Telegram-канале, что депутат Народного совета ЛНР Ольга Бас также стала сенатором в Совете Федерации РФ.

https://ria.ru/20221220/senator-1839983813.html

луганская народная республика

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политика, луганская народная республика, совет федерации рф, единая россия, леонид пасечник, андрей марочко, россия