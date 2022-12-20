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Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая - РИА Новости, 20.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221220/kurs-1839911707.html
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая - РИА Новости, 20.12.2022
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая
Рубль продолжает падать к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:17
2022-12-20T12:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
курс доллара
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рубль продолжает падать к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.В начале торгов российская валюта предпринимала попытки укрепиться, но затем перешла к снижению. К 10:15 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,58 рубля, до 69,3, евро — на 1,48 рубля, до 73,61, причем евро даже подскакивал выше 74 рублей. Таким образом, обе валюты обновили обновили максимумы с 11 мая.Юань, в свою очередь, прибавил 24 копейки — до 9,895 рубля.К 12:00 рубль несколько отступил от утренних минимумов: доллар опустился ниже 69 рублей, евро остается на уровне 73,3.Накануне рубль продемонстрировал сильнейшее за несколько месяцев дневное падение. По словам экспертов, так сказывается кумулятивный эффект накопившегося негатива. Рубль слабеет под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения спроса на зарубежные товары, то есть импульса восстановления импорта, отмечают аналитики. Дополнительное давление, по их мнению, оказывают повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года. Играет роль и отложенная реакция на снижение нефтяных котировок за предыдущий месяц.Специалисты не исключают новых максимумов по валюте в ближайшее время, но также ожидают возвращения существенной части позиций рубля с приближением пика налоговых платежей декабря.
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московская биржа, экономика, курс доллара, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Курс доллара, Россия
10:17 20.12.2022 (обновлено: 12:06 20.12.2022)
 
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара впервые с 11 мая преодолел планку в 69 рублей, евро торгуется выше 73 рублей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рубль продолжает падать к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
В начале торгов российская валюта предпринимала попытки укрепиться, но затем перешла к снижению. К 10:15 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,58 рубля, до 69,3, евро — на 1,48 рубля, до 73,61, причем евро даже подскакивал выше 74 рублей. Таким образом, обе валюты обновили обновили максимумы с 11 мая.
Юань, в свою очередь, прибавил 24 копейки — до 9,895 рубля.
К 12:00 рубль несколько отступил от утренних минимумов: доллар опустился ниже 69 рублей, евро остается на уровне 73,3.
Накануне рубль продемонстрировал сильнейшее за несколько месяцев дневное падение. По словам экспертов, так сказывается кумулятивный эффект накопившегося негатива. Рубль слабеет под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения спроса на зарубежные товары, то есть импульса восстановления импорта, отмечают аналитики. Дополнительное давление, по их мнению, оказывают повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года. Играет роль и отложенная реакция на снижение нефтяных котировок за предыдущий месяц.
Специалисты не исключают новых максимумов по валюте в ближайшее время, но также ожидают возвращения существенной части позиций рубля с приближением пика налоговых платежей декабря.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономикаКурс доллараРоссия
 
 
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