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Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая - РИА Новости, 20.12.2022

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая

Рубль продолжает падать к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:17

2022-12-20T10:17

2022-12-20T12:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

курс доллара

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рубль продолжает падать к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.В начале торгов российская валюта предпринимала попытки укрепиться, но затем перешла к снижению. К 10:15 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,58 рубля, до 69,3, евро — на 1,48 рубля, до 73,61, причем евро даже подскакивал выше 74 рублей. Таким образом, обе валюты обновили обновили максимумы с 11 мая.Юань, в свою очередь, прибавил 24 копейки — до 9,895 рубля.К 12:00 рубль несколько отступил от утренних минимумов: доллар опустился ниже 69 рублей, евро остается на уровне 73,3.Накануне рубль продемонстрировал сильнейшее за несколько месяцев дневное падение. По словам экспертов, так сказывается кумулятивный эффект накопившегося негатива. Рубль слабеет под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения спроса на зарубежные товары, то есть импульса восстановления импорта, отмечают аналитики. Дополнительное давление, по их мнению, оказывают повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года. Играет роль и отложенная реакция на снижение нефтяных котировок за предыдущий месяц.Специалисты не исключают новых максимумов по валюте в ближайшее время, но также ожидают возвращения существенной части позиций рубля с приближением пика налоговых платежей декабря.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская биржа, экономика, курс доллара, россия