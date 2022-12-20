https://ria.ru/20221220/koty-1839958357.html

Суд конфисковал редких лесных котов, найденных в квартире в Москве

Суд конфисковал редких лесных котов, найденных в квартире в Москве - РИА Новости, 20.12.2022

Суд конфисковал редких лесных котов, найденных в квартире в Москве

Суд конфисковал трех краснокнижных дальневосточных лесных котов, которых обнаружили в одной из столичных квартир, сообщила журналистам руководитель пресс-службы РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:40

2022-12-20T12:40

2022-12-20T12:40

москва

россия

людмила нефедова

всемирный фонд дикой природы

центр "амурский тигр"

фонд президентских грантов

виктор кузьменко

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МОСКВА 20 дек – РИА Новости. Суд конфисковал трех краснокнижных дальневосточных лесных котов, которых обнаружили в одной из столичных квартир, сообщила журналистам руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Ранее московская прокуратура сообщила, что в квартире жилого дома в 5-м Войковском проезде нашли трех амурских лесных котов, занесенных в Красную книгу - двух самок и самца. Документов на животных у хозяйки не оказалось. По ее словам, редких зверей она приобрела в "Сафари Парке" во Владивостоке. Диких кошек изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где для них созданы все необходимые условия. Сообщалось, что краснокнижные лесные коты чувствуют себя удовлетворительно. По словам Нефедовой, суд признал хозяйку квартиры, где находились коты, виновной по статье КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных". "С учетом позиции прокуратуры женщине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2,5 тысячи рублей с конфискацией трех амурских (дальневосточных) лесных котов", - сказала Людмила Нефедова. Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур. Руководитель центра реабилитации амурских тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") Виктор Кузьменко рассказал РИА Новости, что центр сможет подготовить к выпуску в природу. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

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москва, россия, людмила нефедова, всемирный фонд дикой природы, центр "амурский тигр", фонд президентских грантов, виктор кузьменко