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Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022
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Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22"
Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022
Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22"
Российские космонавты проходили нештатные ситуации, подобные той, что произошла с кораблем "Союз МС-22", при подготовке на Земле, заявил во вторник российский... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:01
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российские космонавты проходили нештатные ситуации, подобные той, что произошла с кораблем "Союз МС-22", при подготовке на Земле, заявил во вторник российский космонавт Сергей Прокопьев. "Нештатные ситуации такого образа мы в принципе проходили при подготовке к полету. Все идет так, как было при подготовке на Земле", - сказал Прокопьев во время сеанса связи с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Трансляцию переговоров ведет НАСА. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Экипаж сфотографировал и снял на видео внешнюю поверхность корабля и передал данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
https://ria.ru/20221219/korabl-1839754213.html
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земля, роскосмос, наса, сша, юрий борисов (роскосмос), анна кикина, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Земля, Роскосмос, НАСА, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Анна Кикина, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
11:01 20.12.2022
 
Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22"

Космонавт Прокопьев: на корабле "Союз МС-22" все идет так, как при подготовке на Земле

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российские космонавты проходили нештатные ситуации, подобные той, что произошла с кораблем "Союз МС-22", при подготовке на Земле, заявил во вторник российский космонавт Сергей Прокопьев.
"Нештатные ситуации такого образа мы в принципе проходили при подготовке к полету. Все идет так, как было при подготовке на Земле", - сказал Прокопьев во время сеанса связи с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Трансляцию переговоров ведет НАСА.
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Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Экипаж сфотографировал и снял на видео внешнюю поверхность корабля и передал данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
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ЗемляРоскосмосНАСАСШАЮрий Борисов (Роскосмос)Анна КикинаМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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