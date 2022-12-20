https://ria.ru/20221220/kosmonavty-1839924735.html

Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22"

Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022

Космонавт Прокопьев рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22"

Российские космонавты проходили нештатные ситуации, подобные той, что произошла с кораблем "Союз МС-22", при подготовке на Земле, заявил во вторник российский... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:01

2022-12-20T11:01

2022-12-20T11:01

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российские космонавты проходили нештатные ситуации, подобные той, что произошла с кораблем "Союз МС-22", при подготовке на Земле, заявил во вторник российский космонавт Сергей Прокопьев. "Нештатные ситуации такого образа мы в принципе проходили при подготовке к полету. Все идет так, как было при подготовке на Земле", - сказал Прокопьев во время сеанса связи с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Трансляцию переговоров ведет НАСА. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Экипаж сфотографировал и снял на видео внешнюю поверхность корабля и передал данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.

https://ria.ru/20221219/korabl-1839754213.html

https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

земля, роскосмос, наса, сша, юрий борисов (роскосмос), анна кикина, международная космическая станция (мкс), dragon spacex