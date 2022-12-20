https://ria.ru/20221220/kompensatsiya-1840061477.html

Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов

Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов - РИА Новости, 20.12.2022

Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов

Верховный суд РФ разрешил требовать с брачных аферистов компенсацию и признания союза недействительным, сказано в обзоре судебной практики. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:16

2022-12-20T17:16

2022-12-20T17:16

россия

костромская область

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил требовать с брачных аферистов компенсацию и признания союза недействительным, сказано в обзоре судебной практики. Прецедентом стало дело жителя Костромской области. Он встречался с девушкой, которая соврала ему о беременности, потом о выкидыше, тяжелом заболевании и необходимости лечиться за границей. Они поженились, мужчина передал ей деньги на лечение: оформил залог на недвижимость, взял в долг и продал свои ценные бумаги. Жить вместе они не стали, и через два года мужчина обратился в полицию. Там выяснили, что его жена ранее судима за мошенничество, а сведения об ограблении, тяжелой болезни, лечении и беременности не соответствуют действительности. Все это время она жила с другим в гражданском браке, а ее муж лишился всех сбережений и не может выплачивать долги по кредитам. Суд признал брак фиктивным и присудил мужчине компенсацию морального вреда. Сумма не сообщается, но указано, что суд учел тяжесть нравственных страданий, перенесенных истцом, который считал брак действительным, тяжело переживал сообщение о смерти ребенка, а затем об обмане. "При вынесении решения о признании брака недействительным добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда", - сказано в обзоре. Всего в прошлом году суды в России рассмотрели 647 дел о признании браков недействительными.

https://ria.ru/20221202/aferist-1835841913.html

https://ria.ru/20221109/afera-1830262435.html

россия

костромская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, костромская область, верховный суд рф, общество