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Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов - РИА Новости, 20.12.2022
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Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов
Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов - РИА Новости, 20.12.2022
Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов
Верховный суд РФ разрешил требовать с брачных аферистов компенсацию и признания союза недействительным, сказано в обзоре судебной практики. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:16
2022-12-20T17:16
россия
костромская область
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил требовать с брачных аферистов компенсацию и признания союза недействительным, сказано в обзоре судебной практики. Прецедентом стало дело жителя Костромской области. Он встречался с девушкой, которая соврала ему о беременности, потом о выкидыше, тяжелом заболевании и необходимости лечиться за границей. Они поженились, мужчина передал ей деньги на лечение: оформил залог на недвижимость, взял в долг и продал свои ценные бумаги. Жить вместе они не стали, и через два года мужчина обратился в полицию. Там выяснили, что его жена ранее судима за мошенничество, а сведения об ограблении, тяжелой болезни, лечении и беременности не соответствуют действительности. Все это время она жила с другим в гражданском браке, а ее муж лишился всех сбережений и не может выплачивать долги по кредитам. Суд признал брак фиктивным и присудил мужчине компенсацию морального вреда. Сумма не сообщается, но указано, что суд учел тяжесть нравственных страданий, перенесенных истцом, который считал брак действительным, тяжело переживал сообщение о смерти ребенка, а затем об обмане. "При вынесении решения о признании брака недействительным добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда", - сказано в обзоре. Всего в прошлом году суды в России рассмотрели 647 дел о признании браков недействительными.
https://ria.ru/20221202/aferist-1835841913.html
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россия, костромская область, верховный суд рф, общество
Россия, Костромская область, Верховный суд РФ, Общество
17:16 20.12.2022
 
Верховный суд разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов

Верховный суд разрешил требовать с брачных аферистов признания союза недействительным

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил требовать с брачных аферистов компенсацию и признания союза недействительным, сказано в обзоре судебной практики.
Прецедентом стало дело жителя Костромской области. Он встречался с девушкой, которая соврала ему о беременности, потом о выкидыше, тяжелом заболевании и необходимости лечиться за границей. Они поженились, мужчина передал ей деньги на лечение: оформил залог на недвижимость, взял в долг и продал свои ценные бумаги.
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Жить вместе они не стали, и через два года мужчина обратился в полицию. Там выяснили, что его жена ранее судима за мошенничество, а сведения об ограблении, тяжелой болезни, лечении и беременности не соответствуют действительности. Все это время она жила с другим в гражданском браке, а ее муж лишился всех сбережений и не может выплачивать долги по кредитам.
Суд признал брак фиктивным и присудил мужчине компенсацию морального вреда. Сумма не сообщается, но указано, что суд учел тяжесть нравственных страданий, перенесенных истцом, который считал брак действительным, тяжело переживал сообщение о смерти ребенка, а затем об обмане.
"При вынесении решения о признании брака недействительным добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда", - сказано в обзоре.
Всего в прошлом году суды в России рассмотрели 647 дел о признании браков недействительными.
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РоссияКостромская областьВерховный суд РФОбщество
 
 
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