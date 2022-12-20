https://ria.ru/20221220/komandirovka-1839299880.html

Эксперты выяснили, где туристы чаще всего совмещают работу с отдыхом

Эксперты выяснили, где туристы чаще всего совмещают работу с отдыхом - РИА Новости, 20.12.2022

Эксперты выяснили, где туристы чаще всего совмещают работу с отдыхом

Каждое десятое корпоративное бронирование отеля по России (11 процентов) этой осенью оформлялось с добавлением выходных дней, выяснили аналитики сервиса,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T06:05

2022-12-20T06:05

2022-12-20T06:05

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Каждое десятое корпоративное бронирование отеля по России (11 процентов) этой осенью оформлялось с добавлением выходных дней, выяснили аналитики сервиса, сообщает Bronevik.com (входит в МТС Travel).Чаще всего выходные присоединяют к командировкам при поездках в Якутию (24 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (22), Забайкальский край (21), Красноярский край (20), Иркутскую область (20), Тыву (20 процентов).Следом за этими регионами в первой десятке находятся Амурская и Магаданская области, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ.В Москве на короткий отдых после командировки остаются лишь в 11 процентах случаев, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – в десяти.Как правило, отель в бизнес-поездку бронируют на три дня. Средний чек проживания осенью 2022 года составил 12 800 рублей, он не изменился за год. В 40 процентах случаев бизнес-путешественники остаются в трехзвездочных гостиницах. Еще треть – в отелях “четыре звезды”.

https://ria.ru/20221001/muzei-1820673560.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, забайкальский край, красноярский край, мтс, якутск, ямало-ненецкий автономный округ (янао), иркутская область, республика тыва, куда можно лететь