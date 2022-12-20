https://ria.ru/20221220/komandirovka-1839299880.html
Эксперты выяснили, где туристы чаще всего совмещают работу с отдыхом
Эксперты выяснили, где туристы чаще всего совмещают работу с отдыхом - РИА Новости, 20.12.2022
Эксперты выяснили, где туристы чаще всего совмещают работу с отдыхом
Каждое десятое корпоративное бронирование отеля по России (11 процентов) этой осенью оформлялось с добавлением выходных дней, выяснили аналитики сервиса,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:05
2022-12-20T06:05
2022-12-20T06:05
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
забайкальский край
красноярский край
мтс
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95715/83/957158372_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_56ae19e27c4e360434e19da482932439.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Каждое десятое корпоративное бронирование отеля по России (11 процентов) этой осенью оформлялось с добавлением выходных дней, выяснили аналитики сервиса, сообщает Bronevik.com (входит в МТС Travel).Чаще всего выходные присоединяют к командировкам при поездках в Якутию (24 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (22), Забайкальский край (21), Красноярский край (20), Иркутскую область (20), Тыву (20 процентов).Следом за этими регионами в первой десятке находятся Амурская и Магаданская области, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ.В Москве на короткий отдых после командировки остаются лишь в 11 процентах случаев, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – в десяти.Как правило, отель в бизнес-поездку бронируют на три дня. Средний чек проживания осенью 2022 года составил 12 800 рублей, он не изменился за год. В 40 процентах случаев бизнес-путешественники остаются в трехзвездочных гостиницах. Еще треть – в отелях “четыре звезды”.
https://ria.ru/20221001/muzei-1820673560.html
забайкальский край
красноярский край
якутск
иркутская область
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95715/83/957158372_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_32773c4affbc5a11762fa9171e5d2029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, забайкальский край, красноярский край, мтс, якутск, ямало-ненецкий автономный округ (янао), иркутская область, республика тыва, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Забайкальский край, Красноярский край, МТС, Якутск, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Иркутская область, Республика Тыва, куда можно лететь
Эксперты выяснили, где туристы чаще всего совмещают работу с отдыхом
Эксперт: россияне выбирают Сибирь для совмещения командировок и отдыха