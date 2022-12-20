https://ria.ru/20221220/kndr-1839896285.html
Сестра Ким Чен Ына ответила критикам северокорейских ракет
Сестра Ким Чен Ына ответила критикам северокорейских ракет - РИА Новости, 20.12.2022
Сестра Ким Чен Ына ответила критикам северокорейских ракет
Сестра лидера КНДР, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон резко ответила тем, кто высказывает сомнения по поводу северокорейских ракетных и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:33
2022-12-20T08:33
2022-12-20T10:50
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
ким чен ын
ким е чжон
япония
сеул
корейский полуостров
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СЕУЛ, 20 дек — РИА Новости. Сестра лидера КНДР, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон резко ответила тем, кто высказывает сомнения по поводу северокорейских ракетных и спутниковых технологий, заверив, что вскоре они сами смогут убедиться в надежности ракет, передает Центральное телеграфное агентство. "Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они напрасно волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку, что не признана технология повторного входа в атмосферу, всегда придираются к таким вещам, может, это служит для них самоуспокоением", — сказала Ким Ё Чжон.Она выразила недоумение по поводу того, что зарубежные специалисты волнуются из-за чужих военных технологий."Они, очевидно, снова попытаются принизить возможности наших стратегических вооружений и придерутся, что пуском под высоким углом невозможно их доказать, необходимо пустить ракету под нормальным углом. Поэтому я легко даю ответ на это. Тогда достаточно будет, если мы вскоре это сделаем, и вы убедитесь?" — добавила сестра Ким Чен Ына.Она посоветовала представителям Южной Кореи перестать клеветать на чужие вооружения и заняться сохранением лица, так как их собственные ракеты "не пролетают и несколько сотен метров".По информации Сеула и Токио, 18 декабря Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Максимальная высота полета составила 550 километров, дальность — 500 километров. В Пхеньяне заявили, что испытывали системы разведывательного спутника, разработку которого планируют завершить к апрелю. Отмечалось, что ракеты запустили под большим углом. Кроме того, 18 ноября КНДР испытала ракету "Хвасон-17". Ее также запустили по навесной траектории, поэтому она пролетела почти тысячу километров на максимальной высоте в 6040,9 километра и упала в 200 километрах от японского острова Осима. По оценке японского Минобороны, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь США. Южная Корея, со своей стороны, заявила об успешном завершении проекта по разработке управляемой ракеты класса "воздух — земля" для установки на легкие боевые вертолеты. Предусматривается также создание модификации в версии "земля — земля" для танков, бронемашин и других наземных платформ. Помимо этого, Сеул намерен создать авиационную ракету для нового истребителя KF-21.
https://ria.ru/20221219/kndr-1839632687.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, кндр (северная корея), ким чен ын, ким е чжон, япония, сеул, корейский полуостров
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Япония, Сеул, Корейский полуостров
08:33 20.12.2022 (обновлено: 10:50 20.12.2022)
Сестра Ким Чен Ына ответила критикам северокорейских ракет
Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в возможностях ракет Северной Кореи
СЕУЛ, 20 дек — РИА Новости. Сестра лидера КНДР, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон резко ответила тем, кто высказывает сомнения по поводу северокорейских ракетных и спутниковых технологий, заверив, что вскоре они сами смогут убедиться в надежности ракет, передает Центральное телеграфное агентство.
"Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они напрасно волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку, что не признана технология повторного входа в атмосферу, всегда придираются к таким вещам, может, это служит для них самоуспокоением", — сказала Ким Ё Чжон.
Она выразила недоумение по поводу того, что зарубежные специалисты волнуются из-за чужих военных технологий.
"Они, очевидно, снова попытаются принизить возможности наших стратегических вооружений и придерутся, что пуском под высоким углом невозможно их доказать, необходимо пустить ракету под нормальным углом. Поэтому я легко даю ответ на это. Тогда достаточно будет, если мы вскоре это сделаем, и вы убедитесь?" — добавила сестра Ким Чен Ына.
Она посоветовала представителям Южной Кореи перестать клеветать на чужие вооружения и заняться сохранением лица, так как их собственные ракеты "не пролетают и несколько сотен метров".
По информации Сеула и Токио, 18 декабря Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря
. Максимальная высота полета составила 550 километров, дальность — 500 километров. В Пхеньяне заявили, что испытывали системы разведывательного спутника, разработку которого планируют завершить к апрелю. Отмечалось, что ракеты запустили под большим углом.
Кроме того, 18 ноября КНДР испытала ракету "Хвасон-17". Ее также запустили по навесной траектории, поэтому она пролетела почти тысячу километров на максимальной высоте в 6040,9 километра и упала в 200 километрах от японского острова Осима. По оценке японского Минобороны, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь США
.
Южная Корея, со своей стороны, заявила об успешном завершении проекта по разработке управляемой ракеты класса "воздух — земля" для установки на легкие боевые вертолеты. Предусматривается также создание модификации в версии "земля — земля" для танков, бронемашин и других наземных платформ. Помимо этого, Сеул намерен создать авиационную ракету для нового истребителя KF-21.