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США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая - РИА Новости, 20.12.2022
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США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая
США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая
Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 1,8 миллиарда долларов для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона, говорится в РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:52
2022-12-20T15:52
сша
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 1,8 миллиарда долларов для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона, говорится в дополнении к проекту бюджета. "Предоставляется более 1,8 миллиарда долларов на поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, что предполагает противостояние растущему влиянию Китайской Народной Республики в развивающихся странах", - говорится в документе. Также отмечается, что проект бюджета на 2023 год предполагает "защиту демократии и противостояние Китаю путем финансирования свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Законопроект предстоит утвердить обеим палатам Конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html
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сша, китай, в мире
США, Китай, В мире
15:52 20.12.2022
 
США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая

В проект бюджета США вошли 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 1,8 миллиарда долларов для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона, говорится в дополнении к проекту бюджета.
"Предоставляется более 1,8 миллиарда долларов на поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, что предполагает противостояние растущему влиянию Китайской Народной Республики в развивающихся странах", - говорится в документе.
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Также отмечается, что проект бюджета на 2023 год предполагает "защиту демократии и противостояние Китаю путем финансирования свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
Законопроект предстоит утвердить обеим палатам Конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
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