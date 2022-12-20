https://ria.ru/20221220/kitay-1840026055.html

США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая

США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая - РИА Новости, 20.12.2022

США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая

Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 1,8 миллиарда долларов для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона, говорится в РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:52

2022-12-20T15:52

2022-12-20T15:52

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 1,8 миллиарда долларов для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона, говорится в дополнении к проекту бюджета. "Предоставляется более 1,8 миллиарда долларов на поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, что предполагает противостояние растущему влиянию Китайской Народной Республики в развивающихся странах", - говорится в документе. Также отмечается, что проект бюджета на 2023 год предполагает "защиту демократии и противостояние Китаю путем финансирования свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Законопроект предстоит утвердить обеим палатам Конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, китай, в мире