США выделят 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая
В проект бюджета США вошли 1,8 миллиарда долларов на противостояние влиянию Китая
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 1,8 миллиарда долларов для противостояния влиянию Китая в странах Индо-Тихоокеанского региона, говорится в дополнении к проекту бюджета.
"Предоставляется более 1,8 миллиарда долларов на поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, что предполагает противостояние растущему влиянию Китайской Народной Республики в развивающихся странах", - говорится в документе.
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Также отмечается, что проект бюджета на 2023 год предполагает "защиту демократии и противостояние Китаю путем финансирования свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
Законопроект предстоит утвердить обеим палатам Конгресса, прежде чем он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
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