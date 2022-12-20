https://ria.ru/20221220/kiev-1840123657.html

В Киеве более миллиона пользователей остались без света

В Киеве более миллиона пользователей остались без света - РИА Новости, 20.12.2022

В Киеве более миллиона пользователей остались без света

Порядка 1,1 миллиона пользователей остались без света в Киеве, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:57

2022-12-20T21:57

2022-12-20T21:57

специальная военная операция на украине

киев

технологии

россия

дтэк

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Порядка 1,1 миллиона пользователей остались без света в Киеве, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. "К сожалению, состояние системы в Киеве практически не меняется. Почти весь город закрыли на сутки, около 1,1 миллиона пользователей. На приближение к расписанию пока даже не рассчитываем. На самом деле у нас сейчас на 50% меньше мощности", - написал Коваленко в своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221220/kiev-1839917766.html

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киев, технологии, россия, дтэк