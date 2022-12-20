https://ria.ru/20221220/kiev-1840123657.html
В Киеве более миллиона пользователей остались без света
В Киеве более миллиона пользователей остались без света - РИА Новости, 20.12.2022
В Киеве более миллиона пользователей остались без света
Порядка 1,1 миллиона пользователей остались без света в Киеве, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:57
2022-12-20T21:57
2022-12-20T21:57
специальная военная операция на украине
киев
технологии
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дтэк
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Порядка 1,1 миллиона пользователей остались без света в Киеве, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. "К сожалению, состояние системы в Киеве практически не меняется. Почти весь город закрыли на сутки, около 1,1 миллиона пользователей. На приближение к расписанию пока даже не рассчитываем. На самом деле у нас сейчас на 50% меньше мощности", - написал Коваленко в своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, технологии, россия, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Киев, Технологии, Россия, ДТЭК
В Киеве более миллиона пользователей остались без света
YASNO ДТЭК: в Киеве порядка 1,1 миллиона пользователей остались без электричества