https://ria.ru/20221220/kiev-1839932450.html

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро - РИА Новости, 20.12.2022

В Киеве возобновили работу метро

Движение поездов на всех линиях метро в Киеве возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:22

2022-12-20T11:22

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение поездов на всех линиях метро в Киеве возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее во вторник в Киевской горадминистрации сообщили, что движение поездов по наземному участку метрополитена приостановлено из-за перепадов напряжения, три станции временно закрыты на вход. "Движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено. Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная". Энергетики ликвидировали все неисправности", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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в мире, виталий кличко, киев, украина