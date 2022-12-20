В Киеве возобновили работу метро
Мэр Киева Кличко: движение поездов на всех линиях метро возобновили
© AP Photo / Sergei ChuzavkovМолодой человек читает газету в Киевском метро
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Молодой человек читает газету в Киевском метро. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение поездов на всех линиях метро в Киеве возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Ранее во вторник в Киевской горадминистрации сообщили, что движение поездов по наземному участку метрополитена приостановлено из-за перепадов напряжения, три станции временно закрыты на вход.
"Движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено. Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная". Энергетики ликвидировали все неисправности", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.