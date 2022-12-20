https://ria.ru/20221220/kiev-1839920348.html
В Киеве ввели аварийные отключения света
В Киеве ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 20.12.2022
В Киеве ввели аварийные отключения света
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что из-за проблем в энергосистеме Украины в столице применяются аварийные графики... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:46
2022-12-20T10:46
2022-12-20T10:47
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что из-за проблем в энергосистеме Украины в столице применяются аварийные графики отключения света, некоторые котельные работают с перебоями. "Продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений", - написал Попко в Telegram-канале. По его словам, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, однако котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей в столице, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно. Чиновник отметил, что энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Ранее в украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
10:46 20.12.2022 (обновлено: 10:47 20.12.2022)
В Киеве ввели аварийные отключения света
Глава ВГА Попко: в Киеве ввели аварийные отключения света, котельные работают с перебоями
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил
, что из-за проблем в энергосистеме Украины в столице применяются аварийные графики отключения света, некоторые котельные работают с перебоями.
"Продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений", - написал Попко в Telegram-канале.
По его словам, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, однако котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей в столице, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно. Чиновник отметил, что энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме.
Ранее в украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.