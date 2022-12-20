https://ria.ru/20221220/kiev-1839920348.html

В Киеве ввели аварийные отключения света

В Киеве ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 20.12.2022

В Киеве ввели аварийные отключения света

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что из-за проблем в энергосистеме Украины в столице применяются аварийные графики... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:46

2022-12-20T10:46

2022-12-20T10:47

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что из-за проблем в энергосистеме Украины в столице применяются аварийные графики отключения света, некоторые котельные работают с перебоями. "Продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений", - написал Попко в Telegram-канале. По его словам, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, однако котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей в столице, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно. Чиновник отметил, что энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Ранее в украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221220/kiev-1839917766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев