https://ria.ru/20221220/kiev-1839917766.html

Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением

Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением - РИА Новости, 20.12.2022

Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением

Перебои с водоснабжением могут быть в Киеве во вторник в связи с работами на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской горадминистрации. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:35

2022-12-20T10:35

2022-12-20T10:35

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Перебои с водоснабжением могут быть в Киеве во вторник в связи с работами на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской горадминистрации. "В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина