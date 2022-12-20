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Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением
Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением - РИА Новости, 20.12.2022
Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением
Перебои с водоснабжением могут быть в Киеве во вторник в связи с работами на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской горадминистрации. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:35
2022-12-20T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Перебои с водоснабжением могут быть в Киеве во вторник в связи с работами на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской горадминистрации. "В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
10:35 20.12.2022
 
Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением

Администрация Киева предупредила о возможных перебоях с водоснабжением в городе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Перебои с водоснабжением могут быть в Киеве во вторник в связи с работами на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской горадминистрации.
"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
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