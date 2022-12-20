Двух жителей Нью-Йорка обвинили в содействии "российским хакерам"
Власти США обвинили двух жителей Нью-Йорка в содействии "российским хакерам"
Нью-Йорк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Власти США предъявили двум выходцам из Нью-Йорка обвинения в содействии "российским хакерам" при взломе диспетчерской службы такси международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, заявил во вторник американский минюст.
"В течение многих лет хакерские атаки, совершенные ответчиками, не позволяли частным таксистам оплачивать проезд в аэропорту Нью-Йорка в том порядке, в котором они прибыли. Теперь же, благодаря совместной работе минюста и администрации аэропорта, им предъявлены серьезные обвинения в предполагаемых киберпреступлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые Дэниэл Абаев и Питер Лейман якобы вступили в сговор с гражданами России, чтобы "взломать диспетчерскую систему аэропорта и вывести определенные такси в начало очереди в обмен на плату". Предполагаемые преступники были арестованы во вторник утром в Квинсе, штат Нью-Йорк, и ранее днем предстали перед правосудием.
Максимально возможное наказание каждому из обвиняемых по данному делу – до 10 лет тюрьмы.