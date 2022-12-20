https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html

Двух жителей Нью-Йорка обвинили в содействии "российским хакерам"

Двух жителей Нью-Йорка обвинили в содействии "российским хакерам" - РИА Новости, 20.12.2022

Двух жителей Нью-Йорка обвинили в содействии "российским хакерам"

Власти США предъявили двум выходцам из Нью-Йорка обвинения в содействии "российским хакерам" при взломе диспетчерской службы такси международного аэропорта... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:22

2022-12-20T22:22

2022-12-20T22:22

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Власти США предъявили двум выходцам из Нью-Йорка обвинения в содействии "российским хакерам" при взломе диспетчерской службы такси международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, заявил во вторник американский минюст. Отмечается, что обвиняемые Дэниэл Абаев и Питер Лейман якобы вступили в сговор с гражданами России, чтобы "взломать диспетчерскую систему аэропорта и вывести определенные такси в начало очереди в обмен на плату". Предполагаемые преступники были арестованы во вторник утром в Квинсе, штат Нью-Йорк, и ранее днем предстали перед правосудием. Максимально возможное наказание каждому из обвиняемых по данному делу – до 10 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221220/sdelka-1840115612.html

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сша

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Евгения Нефедова

в мире, технологии, джон кеннеди (политик), нью-йорк (город), сша, россия