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В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ - РИА Новости, 20.12.2022
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В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ
В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ - РИА Новости, 20.12.2022
В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ
Каникулы в школах Пензенской области досрочно начнутся со среды в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:29
2022-12-20T12:29
общество
олег мельниченко
пензенская область
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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Каникулы в школах Пензенской области досрочно начнутся со среды в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Сегодня на заседании правительства региона было принято решение о досрочном начале каникул у школьников. Это необходимо, чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости ОРВИ и гриппом... Чтобы минимизировать риск дальнейшего роста заболеваемости, решено отпустить школьников на каникулы не с 26 декабря, как было запланировано, а с завтрашнего дня - с 21 числа. Прошу и детей, и их родителей использовать эти дни с пользой, не забывать о профилактике, заботиться о своем здоровье", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он пояснил, что благодаря активной вакцинации в Пензенской области долгое время удавалось сдерживать распространение ОРВИ и гриппа, однако сейчас ситуация осложнилась. "Заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние четыре дня увеличилась на 46%, среди заболевших много детей. На сегодняшний день у нас болеет более 18 тысяч школьников и 9085 дошкольников. На карантин закрыты 18 образовательных организаций: 14 школ и четыре детсада, во многих школах закрыты классы", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20221220/gripp-1839941587.html
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общество, олег мельниченко, пензенская область
Общество, Олег Мельниченко, Пензенская область
12:29 20.12.2022
 
В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ

Школьников в Пензенской области отправят на каникулы с 21 декабря из-за гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Каникулы в школах Пензенской области досрочно начнутся со среды в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня на заседании правительства региона было принято решение о досрочном начале каникул у школьников. Это необходимо, чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости ОРВИ и гриппом... Чтобы минимизировать риск дальнейшего роста заболеваемости, решено отпустить школьников на каникулы не с 26 декабря, как было запланировано, а с завтрашнего дня - с 21 числа. Прошу и детей, и их родителей использовать эти дни с пользой, не забывать о профилактике, заботиться о своем здоровье", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он пояснил, что благодаря активной вакцинации в Пензенской области долгое время удавалось сдерживать распространение ОРВИ и гриппа, однако сейчас ситуация осложнилась.
"Заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние четыре дня увеличилась на 46%, среди заболевших много детей. На сегодняшний день у нас болеет более 18 тысяч школьников и 9085 дошкольников. На карантин закрыты 18 образовательных организаций: 14 школ и четыре детсада, во многих школах закрыты классы", - отметил глава региона.
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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