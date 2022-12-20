https://ria.ru/20221220/kanikuly-1839955868.html

В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ

В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ - РИА Новости, 20.12.2022

В Пензенской области школьников досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ

Каникулы в школах Пензенской области досрочно начнутся со среды в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:29

2022-12-20T12:29

2022-12-20T12:29

общество

олег мельниченко

пензенская область

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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Каникулы в школах Пензенской области досрочно начнутся со среды в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Сегодня на заседании правительства региона было принято решение о досрочном начале каникул у школьников. Это необходимо, чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости ОРВИ и гриппом... Чтобы минимизировать риск дальнейшего роста заболеваемости, решено отпустить школьников на каникулы не с 26 декабря, как было запланировано, а с завтрашнего дня - с 21 числа. Прошу и детей, и их родителей использовать эти дни с пользой, не забывать о профилактике, заботиться о своем здоровье", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он пояснил, что благодаря активной вакцинации в Пензенской области долгое время удавалось сдерживать распространение ОРВИ и гриппа, однако сейчас ситуация осложнилась. "Заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние четыре дня увеличилась на 46%, среди заболевших много детей. На сегодняшний день у нас болеет более 18 тысяч школьников и 9085 дошкольников. На карантин закрыты 18 образовательных организаций: 14 школ и четыре детсада, во многих школах закрыты классы", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20221220/gripp-1839941587.html

пензенская область

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Екатерина Зайцева

общество, олег мельниченко, пензенская область