https://ria.ru/20221220/iran-1839882235.html

Постпред Ирана ответил на обвинения в передаче дронов России

Постпред Ирана ответил на обвинения в передаче дронов России - РИА Новости, 20.12.2022

Постпред Ирана ответил на обвинения в передаче дронов России

Передача оружия как Ирану, так и Ираном другим странам больше не запрещена резолюцией 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T02:42

2022-12-20T02:42

2022-12-20T03:40

в мире

хосейн амир абдоллахиан

иран

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тегеран (город)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 20 дек – РИА Новости. Передача оружия как Ирану, так и Ираном другим странам больше не запрещена резолюцией 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, об этом напомнил в Совбезе ООН постпред этой страны Амир Саид Иравани. Страны Запада в последнее время утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача нарушает резолюцию 2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял Москве беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. "Я бы хотел коснуться беспочвенных обвинений о том, что Иран передал России БПЛА, якобы в нарушении резолюции 2231. Во-первых, запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года. А значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к резолюции 2231", - сказал Иравани. Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН. "Во-вторых, ссылки на параграф 4а приложения Б резолюции 2231 не имеют юридических оснований, так как действия, согласно этому параграфу, требуют предварительного одобрения Совбеза только если экспортирующее государство заявляет, что соответствующие предметы могут содействовать развитию систем доставки ядерного оружия", - указал постпред. Как отметил дипломат, Иран официально заявлял, что никогда не создавал и не поставлял, а также не планировал разрабатывать или передавать предметы, которые, как он считает, могли бы содействовать развитию систем доставки ядерного оружия. "Таким образом, Иран не передавал России каких-либо предметов, которые относятся к параграфу 4а приложения Б резолюции 2231. Любые заявления о противоположном являются безосновательными и отвергаются нами", - заключил он. В параграфе 4а приложения Б к резолюции 2231 говорится, что все государства с предварительного согласия Совбеза ООН могут участвовать в прямой или косвенной поставке или передаче Ирану всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые, "по оценке государства, могли бы способствовать разработке систем доставки ядерного оружия". По словам Иравани, Тегеран в двустороннем порядке уже вступил в контакт с Киевом с целью прояснить "существующее недопонимание по этому предмету". Более того, отметил постпред, беспилотники, которые Иран передал России до начала спецоперации, "несовместимы с техническими характеристиками, указанными в параграфе 4 приложения Б резолюции 2231, не передавались для использования в продолжающемся конфликте на Украине"."Следовательно кампания дезинформации и безосновательные обвинения в адрес Ирана должны прекратиться", - заключил он.Российский постпред Василий Небензя, со своей стороны, указал, Киев до сих пор не может предоставить Тегерану документальных подтверждений применения иранских беспилотников на Украине. Он подчеркнул, что "обвинения носят абсолютно надуманный искусственный характер".Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.Последний раунд переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе прошел в Дохе 29-30 июня. После того как представители вовлеченных стран вернулись в свои столицы, диалог по данной тематике был приостановлен. В Вашингтоне регулярно подчеркивают, что считают восстановление "ядерной сделки" возможным и рассматривают дипломатию как наиболее оптимальный инструмент для недопущения появления у Тегерана ядерного оружия.

https://ria.ru/20221025/bpla-1826626168.html

https://ria.ru/20221017/iran-1824622767.html

https://ria.ru/20221214/sdelka-1838734361.html

https://ria.ru/20220909/nebenzya-1815551632.html

иран

россия

тегеран (город)

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в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, оон, россия, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)