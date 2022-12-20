https://ria.ru/20221220/internat-1840017397.html
Возле дома-интерната в Воронежской области нашли тело воспитанника
Возле дома-интерната в Воронежской области нашли тело воспитанника - РИА Новости, 20.12.2022
Возле дома-интерната в Воронежской области нашли тело воспитанника
Тело 16-летнего воспитанника нашли возле Бутурлиновского дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили в правительстве Воронежской области. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:32
2022-12-20T15:32
2022-12-20T15:32
воронежская область
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Тело 16-летнего воспитанника нашли возле Бутурлиновского дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили в правительстве Воронежской области. "Возле Бутурлиновского дома-интерната обнаружено тело 16-летнего воспитанника учреждения. Он был полным сиротой и, по предварительным данным соцработников, был склонен к опасному для собственного здоровья поведению", — сообщили в Telegram-канале правительства Воронежской области. Следственный комитет России по Воронежской области начал расследование по факту смерти парня. Правоохранители установили, что во вторник 16-летний воспитанник дома-интерната выпал из окна второго этажа, в результате чего скончался. "По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", — сообщили на сайте СУ СК России по Воронежской области. В октябре в Бутурлиновском доме-интернате для умственно отсталых детей фиксировались факты жестокого обращения с детьми. В СМИ и Telegram-каналах Воронежской области распространились фото детей, привязанных тряпками к кроватям. СУ СК России по Воронежской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ, сейчас расследование продолжается.
https://ria.ru/20221204/zhenschina-1836216551.html
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воронежская область, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Воронежская область, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Возле дома-интерната в Воронежской области нашли тело воспитанника
Возле воронежского Бутурлиновского дома-интерната нашли тело 16-летнего воспитанника