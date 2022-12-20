https://ria.ru/20221220/insight-1840055091.html

Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком

Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком - РИА Новости, 20.12.2022

Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком

Марсианский зонд InSight в завершение своей миссии попрощался с аудиторией Twitter и передал последний снимок с планеты, которую изучал в течение четырех лет. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:58

2022-12-20T16:58

2022-12-20T16:58

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Марсианский зонд InSight в завершение своей миссии попрощался с аудиторией Twitter и передал последний снимок с планеты, которую изучал в течение четырех лет. Американское космическое агентство НАСА отправило InSight на Марс в конце 2018 года для изучения геологического строения планеты. В мае сейсмометр зонда зафиксировал "марсотрясение" магнитудой 5. InSight сообщил, что постарается оставаться на связи с командой миссии на Земле, но выписывается из Twitter. "Спасибо, что были со мной", - попрощался зонд с 782 тысячами подписчиков.

https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839933829.html

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