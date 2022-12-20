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Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком - РИА Новости, 20.12.2022
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Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком
Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком - РИА Новости, 20.12.2022
Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком
Марсианский зонд InSight в завершение своей миссии попрощался с аудиторией Twitter и передал последний снимок с планеты, которую изучал в течение четырех лет. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:58
2022-12-20T16:58
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Марсианский зонд InSight в завершение своей миссии попрощался с аудиторией Twitter и передал последний снимок с планеты, которую изучал в течение четырех лет. Американское космическое агентство НАСА отправило InSight на Марс в конце 2018 года для изучения геологического строения планеты. В мае сейсмометр зонда зафиксировал "марсотрясение" магнитудой 5. InSight сообщил, что постарается оставаться на связи с командой миссии на Земле, но выписывается из Twitter. "Спасибо, что были со мной", - попрощался зонд с 782 тысячами подписчиков.
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космос - риа наука, марс, наса
Космос - РИА Наука, Марс, НАСА
16:58 20.12.2022
 
Марсианский зонд InSight поделился в Twitter своим последним снимком

Марсианский зонд InSight послал в Twitter последний снимок и попрощался с подписчиками

© NASAПосадочный модуль InSight на поверхности Марса
Посадочный модуль InSight на поверхности Марса
© NASA
Посадочный модуль InSight на поверхности Марса
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Марсианский зонд InSight в завершение своей миссии попрощался с аудиторией Twitter и передал последний снимок с планеты, которую изучал в течение четырех лет.
"Мои батареи на исходе, так что это, вероятно, последнее изображение, которое я могу послать. Но не беспокойтесь обо мне: проведенное здесь время было и продуктивным, и безмятежным", - говорится в официальном аккаунте аппарата.
Американское космическое агентство НАСА отправило InSight на Марс в конце 2018 года для изучения геологического строения планеты. В мае сейсмометр зонда зафиксировал "марсотрясение" магнитудой 5.
InSight сообщил, что постарается оставаться на связи с командой миссии на Земле, но выписывается из Twitter. "Спасибо, что были со мной", - попрощался зонд с 782 тысячами подписчиков.
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