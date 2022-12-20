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Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" опасное химическое вещество - РИА Новости, 20.12.2022
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Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" опасное химическое вещество
Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" опасное химическое вещество - РИА Новости, 20.12.2022
Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" опасное химическое вещество
Детские игрушки "Хагги Вагги" содержат в себе опасное химическое вещество, данные товары также не обладают сертификатами соответствия, сообщает Роскачество. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:56
2022-12-20T12:56
общество
елена саратцева
роскачество
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Детские игрушки "Хагги Вагги" содержат в себе опасное химическое вещество, данные товары также не обладают сертификатами соответствия, сообщает Роскачество. "Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" превышения по содержанию фенола, в одной из них - более чем в 4 раза. При этом абсолютное большинство игрушек реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия", - говорится в сообщении. "Большинство игрушек "Хагги Вагги" токсичны и в целом небезопасны для ребенка. Так, 89% товаров из исследованных имеют превышения по содержанию фенола... Фенол - это вещество второго класса опасности, то есть высокоопасное (класс 1 - это яды), которое быстро всасывается в том числе через кожу, верхние дыхательные пути. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения", - добавляется в сообщении. Кроме того, у части изделий обнаружено несоответствие по индексу токсичности. Так, этот показатель в водной среде должен составлять от 70 до 120% включительно. Однако у восьми образцов индекс превышал 150%. По мнению Роскачества, контакт детей с подобными игрушками может привести к отравлениям и аллергическим реакциям. Производитель должен выносить на этикетку достоверную информацию об игрушке, однако две трети игрушек "Хагги Вагги" из исследованных не имели обязательной информации и предупредительных надписей в маркировке. В связи с этим было предложено ужесточить требования для их реализации. "Для противодействия обороту недоброкачественных изделий Роскачество вынесло рассмотрение этой ситуации на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое запланировано во втором квартале 2023 года. Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира. На таких товарах или должна быть надпись, что сувениры не предназначены для детей, или должно быть указание, что это игрушка", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. При этом в данный момент по таким игрушкам сейчас практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку они продаются под видом сувенирной продукции хендмейд, которая не подпадает под действие технических регламентов.
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общество, елена саратцева, роскачество, россия
Общество, Елена Саратцева, Роскачество, Россия
12:56 20.12.2022
 
Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" опасное химическое вещество

Роскачество обнаружило в детских игрушках "Хагги Вагги" превышение нормы фенола

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМягкая игрушка "Хагги Вагги" на витрине магазина в Москве.
Мягкая игрушка Хагги Вагги на витрине магазина в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мягкая игрушка "Хагги Вагги" на витрине магазина в Москве.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Детские игрушки "Хагги Вагги" содержат в себе опасное химическое вещество, данные товары также не обладают сертификатами соответствия, сообщает Роскачество.
"Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" превышения по содержанию фенола, в одной из них - более чем в 4 раза. При этом абсолютное большинство игрушек реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия", - говорится в сообщении.
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"Большинство игрушек "Хагги Вагги" токсичны и в целом небезопасны для ребенка. Так, 89% товаров из исследованных имеют превышения по содержанию фенола... Фенол - это вещество второго класса опасности, то есть высокоопасное (класс 1 - это яды), которое быстро всасывается в том числе через кожу, верхние дыхательные пути. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения", - добавляется в сообщении.
Кроме того, у части изделий обнаружено несоответствие по индексу токсичности. Так, этот показатель в водной среде должен составлять от 70 до 120% включительно. Однако у восьми образцов индекс превышал 150%. По мнению Роскачества, контакт детей с подобными игрушками может привести к отравлениям и аллергическим реакциям.
Производитель должен выносить на этикетку достоверную информацию об игрушке, однако две трети игрушек "Хагги Вагги" из исследованных не имели обязательной информации и предупредительных надписей в маркировке. В связи с этим было предложено ужесточить требования для их реализации.
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"Для противодействия обороту недоброкачественных изделий Роскачество вынесло рассмотрение этой ситуации на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое запланировано во втором квартале 2023 года. Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира. На таких товарах или должна быть надпись, что сувениры не предназначены для детей, или должно быть указание, что это игрушка", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
При этом в данный момент по таким игрушкам сейчас практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку они продаются под видом сувенирной продукции хендмейд, которая не подпадает под действие технических регламентов.
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