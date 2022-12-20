https://ria.ru/20221220/haval-1839833479.html

Ефимов: московский завод будет выпускать автокомпоненты для китайской Haval

Ефимов: московский завод будет выпускать автокомпоненты для китайской Haval - РИА Новости, 20.12.2022

Ефимов: московский завод будет выпускать автокомпоненты для китайской Haval

Московский производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) начинает выпуск кузовных деталей для автомобилей китайской корпорации Haval, сообщил РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:12

2022-12-20T09:12

2022-12-20T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Московский производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) начинает выпуск кузовных деталей для автомобилей китайской корпорации Haval, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столичный завод подписал первый контракт с китайской автомобильной корпорацией на производство и поставку кузовных деталей. Для этого на предприятии сформировали группу с привлечением международных специалистов и уже начали работы по адаптации штамповой оснастки для производственных линий", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.Новый производственный комплекс, расположенный в районе Западное Бирюлево, сможет ежегодно выпускать до 12 миллионов штампованных деталей 150 различных видов. Это позволит обеспечить комплектующими 250 тысяч автомобилей, говорится в сообщении.Сейчас на предприятии выпускают крыши, капоты, крылья, двери, силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны, боковые стойки. При этом в производстве всех лицевых и структурных компонентов кузова автомобилей используется только отечественное сырье."Ввод в промышленную эксплуатацию производственного комплекса ААТ будет способствовать локализации зарубежных автомобилестроителей, а также позволит развивать отраслевые инженерные компетенции и создавать новые рабочие места. Кроме того, завод обеспечит высококачественной продукцией ведущие отечественные автомобилестроительные предприятия, в том числе "АвтоВАЗ"", - отметил генеральный директор предприятия Зоригто Саханов.

https://ria.ru/20221219/avtovaz-1839731334.html

https://ria.ru/20220819/haval-1811159101.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)