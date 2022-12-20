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Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР

Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР

Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой Народной Республике контролируемая, с гриппом – несколько хуже, сообщил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:54

2022-12-20T23:54

2022-12-20T23:55

здоровье - общество

владимир путин

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой Народной Республике контролируемая, с гриппом – несколько хуже, сообщил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. "Ситуация сейчас с ковидом контролируемая, по гриппу ситуация немного хуже… Но я сейчас каких-то проблемных мест в медицине, даже с учетом проблемных факторов, не вижу. Они четко взаимодействуют с министерством здравоохранения РФ, все вопросы закрываются быстро и оперативно", - сказал Пушилин на встрече с главой государства. По его словам, сложности, которые ранее возникали в сфере здравоохранения республики по ряду направлений, сейчас практически все закрыты.

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, россия, денис пушилин, донецкая народная республика