https://ria.ru/20221220/gripp-1840135223.html
Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР
Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой Народной Республике контролируемая, с гриппом – несколько хуже, сообщил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:54
2022-12-20T23:54
2022-12-20T23:55
здоровье - общество
владимир путин
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770101734_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_fa62a0c6a5ac7650ec6bd1fb9c3c8578.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой Народной Республике контролируемая, с гриппом – несколько хуже, сообщил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. "Ситуация сейчас с ковидом контролируемая, по гриппу ситуация немного хуже… Но я сейчас каких-то проблемных мест в медицине, даже с учетом проблемных факторов, не вижу. Они четко взаимодействуют с министерством здравоохранения РФ, все вопросы закрываются быстро и оперативно", - сказал Пушилин на встрече с главой государства. По его словам, сложности, которые ранее возникали в сфере здравоохранения республики по ряду направлений, сейчас практически все закрыты.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770101734_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e36a82d548f8a2a92bf92276e955b8b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, россия, денис пушилин, донецкая народная республика
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
23:54 20.12.2022 (обновлено: 23:55 20.12.2022)
Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: ситуация с коронавирусом контролируемая, с гриппом – немного хуже