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Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР
Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой Народной Республике контролируемая, с гриппом – несколько хуже, сообщил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:54
2022-12-20T23:55
здоровье - общество
владимир путин
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой Народной Республике контролируемая, с гриппом – несколько хуже, сообщил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. "Ситуация сейчас с ковидом контролируемая, по гриппу ситуация немного хуже… Но я сейчас каких-то проблемных мест в медицине, даже с учетом проблемных факторов, не вижу. Они четко взаимодействуют с министерством здравоохранения РФ, все вопросы закрываются быстро и оперативно", - сказал Пушилин на встрече с главой государства. По его словам, сложности, которые ранее возникали в сфере здравоохранения республики по ряду направлений, сейчас практически все закрыты.
россия
донецкая народная республика
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здоровье - общество, владимир путин, россия, денис пушилин, донецкая народная республика
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
23:54 20.12.2022 (обновлено: 23:55 20.12.2022)
 
Пушилин рассказал о ситуации с коронавирусом и гриппом в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: ситуация с коронавирусом контролируемая, с гриппом – немного хуже

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой Народной Республике контролируемая, с гриппом – несколько хуже, сообщил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
"Ситуация сейчас с ковидом контролируемая, по гриппу ситуация немного хуже… Но я сейчас каких-то проблемных мест в медицине, даже с учетом проблемных факторов, не вижу. Они четко взаимодействуют с министерством здравоохранения РФ, все вопросы закрываются быстро и оперативно", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.
По его словам, сложности, которые ранее возникали в сфере здравоохранения республики по ряду направлений, сейчас практически все закрыты.
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12 декабря, 11:22
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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