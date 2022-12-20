https://ria.ru/20221220/gripp-1840097375.html

В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа

В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа - РИА Новости, 20.12.2022

В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа

В Пензенской области пациент умер после заражения гриппом, это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне, заявила заместитель министра... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:58

2022-12-20T18:58

2022-12-20T19:53

здоровье - общество

пензенская область

общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

САРАТОВ, 20 дек — РИА Новости. В Пензенской области пациент умер после заражения гриппом, это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне, заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева. "Пациент был непривит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", — сообщила она.По словам Воробьевой, врачи приняли все необходимые меры и провели несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, но "заболевание оказалось сильнее".Замминистра отказалась уточнить возраст умершего пациента. Она также добавила, что в регионе сейчас несколько человек находятся в реанимации с ОРВИ.На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам обязательного медицинского страхования. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.

https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, пензенская область, общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)