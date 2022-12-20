https://ria.ru/20221220/gripp-1840097375.html
В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа
В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа - РИА Новости, 20.12.2022
В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа
В Пензенской области пациент умер после заражения гриппом, это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне, заявила заместитель министра... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:58
2022-12-20T18:58
2022-12-20T19:53
здоровье - общество
пензенская область
общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 20 дек — РИА Новости. В Пензенской области пациент умер после заражения гриппом, это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне, заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева. "Пациент был непривит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", — сообщила она.По словам Воробьевой, врачи приняли все необходимые меры и провели несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, но "заболевание оказалось сильнее".Замминистра отказалась уточнить возраст умершего пациента. Она также добавила, что в регионе сейчас несколько человек находятся в реанимации с ОРВИ.На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам обязательного медицинского страхования. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.
https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, пензенская область, общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Пензенская область, Общество, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
18:58 20.12.2022 (обновлено: 19:53 20.12.2022)
В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа
Минздрав Пензенской области сообщил о первом случае смерти человека от гриппа
САРАТОВ, 20 дек — РИА Новости. В Пензенской области пациент умер после заражения гриппом, это первый зарегистрированный случай в этом эпидемиологическом сезоне, заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.
"Пациент был непривит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", — сообщила она.
По словам Воробьевой, врачи приняли все необходимые меры и провели несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, но "заболевание оказалось сильнее".
Замминистра отказалась уточнить возраст умершего пациента.
Она также добавила, что в регионе сейчас несколько человек находятся в реанимации с ОРВИ.
На минувшей неделе глава Роспотребнадзора
Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер Михаил Мишустин
подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам обязательного медицинского страхования. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.