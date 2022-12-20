https://ria.ru/20221220/gripp-1839941587.html

Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов

Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов - РИА Новости, 20.12.2022

Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю почти на 16 процентов, свиной грипп циркулирует в 86 регионах страны, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:48

2022-12-20T11:48

2022-12-20T12:36

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю почти на 16 процентов, свиной грипп циркулирует в 86 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.Как уточнили в ведомстве, сейчас пациенты чаще всего болеют именно вирусами гриппа — почти 70 процентов, а самый распространенный из них — (H1N1) 2009 (свиной грипп). Рост заболеваемости зафиксировали в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.На сегодняшний день 76 миллионов россиян уже сделали прививку против гриппа. Из-за роста заболеваемости по всей стране проводят комплекс профилактических мероприятий, резюмировали в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20221219/qr-1839719463.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество