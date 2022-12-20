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Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов - РИА Новости, 20.12.2022
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Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов
Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов - РИА Новости, 20.12.2022
Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю почти на 16 процентов, свиной грипп циркулирует в 86 регионах страны, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:48
2022-12-20T12:36
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю почти на 16 процентов, свиной грипп циркулирует в 86 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.Как уточнили в ведомстве, сейчас пациенты чаще всего болеют именно вирусами гриппа — почти 70 процентов, а самый распространенный из них — (H1N1) 2009 (свиной грипп). Рост заболеваемости зафиксировали в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.На сегодняшний день 76 миллионов россиян уже сделали прививку против гриппа. Из-за роста заболеваемости по всей стране проводят комплекс профилактических мероприятий, резюмировали в Роспотребнадзоре.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
11:48 20.12.2022 (обновлено: 12:36 20.12.2022)
 
Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов

Роспотребнадзор: показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 16 процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю почти на 16 процентов, свиной грипп циркулирует в 86 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 50 неделе 2022 года (12.12.2022 — 18.12.2022) на территории России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ", — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в ведомстве, сейчас пациенты чаще всего болеют именно вирусами гриппа — почти 70 процентов, а самый распространенный из них — (H1N1) 2009 (свиной грипп). Рост заболеваемости зафиксировали в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день 76 миллионов россиян уже сделали прививку против гриппа.
Из-за роста заболеваемости по всей стране проводят комплекс профилактических мероприятий, резюмировали в Роспотребнадзоре.
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