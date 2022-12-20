11:48 20.12.2022 (обновлено: 12:36 20.12.2022)
Заболеваемость гриппом в России выросла на 16 процентов
Роспотребнадзор: показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 16 процентов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении
Медицинский работник в реанимационном отделении. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю почти на 16 процентов, свиной грипп циркулирует в 86 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.
"На 50 неделе 2022 года (12.12.2022 — 18.12.2022) на территории России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ", — говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в ведомстве, сейчас пациенты чаще всего болеют именно вирусами гриппа — почти 70 процентов, а самый распространенный из них — (H1N1) 2009 (свиной грипп). Рост заболеваемости зафиксировали в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день 76 миллионов россиян уже сделали прививку против гриппа.
Из-за роста заболеваемости по всей стране проводят комплекс профилактических мероприятий, резюмировали в Роспотребнадзоре.
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