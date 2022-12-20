https://ria.ru/20221220/grigorev-1841627072.html

Евгений Григорьев: санкционное давление не повлияло на жизнь Якутска

Евгений Григорьев: санкционное давление не повлияло на жизнь Якутска - РИА Новости, 27.12.2022

Евгений Григорьев: санкционное давление не повлияло на жизнь Якутска

Организация помощи участникам специальной военной операции и их семьям, ремонт и строительство инфраструктурных объектов – среди вопросов, которые волнуют главу РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-20T12:57

2022-12-20T12:57

2022-12-27T13:02

республика саха (якутия)

интервью

евгений григорьев

якутск

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Организация помощи участникам специальной военной операции и их семьям, ремонт и строительство инфраструктурных объектов – среди вопросов, которые волнуют главу города Якутска Евгения Григорьева. В интервью корреспонденту РИА Новости Майе Акимовой он рассказал о достигнутых в 2022 году результатах, а также оценил качество жизни горожан на фоне западных санкций.- Евгений Николаевич, какие события в Якутске вы назовете самыми яркими и запоминающимся в уходящем году?- Судя по отзывам жителей города, больше всего им запомнились мероприятия, приуроченные к 100-летию Якутии. Также мы провели множество мероприятий в рамках 390-летия Якутска, в том числе рекордный по числу участников национальный праздник "Ысыах Туймаады", который собрал более 200 тысяч гостей. Лично мне запомнился День города.С точки зрения появления новых городских социальных объектов, можно отметить открытие ИТ-куба для детей. Показательно, что здание питейного заведения переформатировано в учреждение дополнительного образования, где сейчас учатся уже порядка полутора тысяч детишек. Они обучаются робототехнике, управлению БПЛА, программированию, специальностям, которые связаны с ИТ-индустрией. И далее мы продолжим аналогичную практику. С выходом в мае постановления №118 администрации Якутска об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 26 магазинов в городе остановили продажу алкогольных напитков рядом с многоквартирными домами. Кроме того, парламент республики в этом году принял в первом чтении закон, регулирующий работу объектов общественного питания. Мы надеемся, что депутаты Ил Тумэн примут правильное решение, и более 50 лже-кафе, продающих алкоголь, мы закроем. Сегодня расстояние от многоквартирного дома до места продажи алкоголя должно составлять не менее 50 метров, поправки в закон должны определить минимальную площадь зала обслуживания в 75 квадратных метров.- Повлияли ли западные санкции на качество жизни населения Якутска?- Благодаря своевременным и эффективным мерам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, население, на мой взгляд, не почувствовало санкционного давления, ощутимого удара никто не почувствовал. Что касается импортозамещения, у нас и до санкций большим спросом пользовалась местная продукция: мясо, овощи и так далее. В общем, мы можем прожить и без санкционных сыров.- В ноябре вы пожертвовали 100 тысяч рублей из собственных средств в городской Фонд помощи семьям участников спецоперации. Много ли людей отозвались на призыв о помощи? Сколько семей мобилизованных в Якутске получили материальную поддержку? Много ли в Якутске задействовано волонтеров?- Порядка 14 тысяч сотрудников всех подведомственных городской администрации структур внесли вклад в Фонд помощи военнослужащим и их семьям. Кто-то ежедневную зарплату пожертвовал, кто-то чуть больше. Таким образом было собрано свыше 10 миллионов рублей. Подключились и предприниматели, застройщики. В общей сложности они пожертвовали более 13 миллионов рублей. Процесс помощи мобилизованным, их семьям не останавливается. Фонд будет пополняться, пока не закончится спецоперация. Все округа, пригороды Якутска выстраивают работу вокруг общего добровольного движения. Стараемся полностью охватить вниманием и заботой все семьи наших военнослужащих. Закуплены подарки за счет сэкономленных на культурных мероприятиях средств бюджета.Одна из самых важных задач, которые я сейчас перед собой ставлю, – постоянно встречаться с семьями участников спецоперации, быть с ними на связи.У нас в городе есть Центр по работе с такими семьями, есть территориальные органы управления - управы, при которых созданы попечительские советы. По сути, в этих советах все являются волонтерами.- Ранее вы сообщали о том, что на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Якутску в 2022 году выделено порядка 2,8 миллиарда рублей. Все ли средства удалось освоить? Каковы итоги года по ремонту и строительству дорог?- Да, сумма выделена беспрецедентная. Два миллиарда 800 миллионов рублей - это с учетом переходящих объектов на 2023 год. А расходы на вводимые в этом году объекты составили чуть больше 2,2 миллиарда рублей. Введено в строй 36 километров автомобильных дорог. Все запланированные работы завершены, акты приемки рабочей комиссией подписаны. Контрактация работ идет с опережением – половина объектов 2023 года уже законтрактованы. Есть сложные, масштабные проекты, которые будут расширять пропускную способность внутригородских дорог. Сегодня ведутся работы, которые возможны в условиях вечной мерзлоты. В мороз снимаем верхний слой дорожного полотна, стелим утеплитель и засыпаем уплотняющими слоями. Работы ведутся при температуре до минус 40 градусов, ниже уже техника с гидравликой может замерзнуть. По проспекту Ленина можно отметить то, что до 31 октября следующего года он будет сдан "под ключ".- В СМИ сообщалось о том, что в городском приюте для безнадзорных животных ветеринары выявили бруцеллез у собак. Какие меры предприняты для того, чтобы не допустить распространения инфекции?- После первых положительных анализов на бруцеллез у собак в Якутске, в том числе в городском приюте для безнадзорных животных, мы провели заседание КЧС. Ввели в приюте особый режим работы. Хочу отметить, что борьба с заболеваниями – это полномочия департамента ветеринарии Якутии. С нашей стороны было определено то, что нужно обеспечить бесперебойность отлова собак на улицах. Обратно в городскую среду мы их уже не выпускаем из приюта. Мы решили сделать в приюте разделение на "чистую", "грязную" и стерильные (приемные) зоны. В этом году на содержание приюта город потратил 46 миллионов рублей, доведенных из республиканского бюджета.- В этом году многие регионы приняли решение сэкономить на встрече Нового года. Будет ли новогодний корпоратив у сотрудников мэрии?- В этом году праздновать Новый год будем скромно. Проводим мероприятия для детей, а корпоративов не будет.

https://ria.ru/20221123/klaster-1833574200.html

https://ria.ru/20221220/nikolaev-1839915000.html

https://ria.ru/20221129/shkola-1835029245.html

якутск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, евгений григорьев, якутск